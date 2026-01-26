'Самый хаос еще впереди': астрологи назвали роковую дату февраля для Трампа

Изучив расположение планет, эксперты предупреждают, что 2026 год станет для президента США периодом неожиданных перемен и проблем.

Идет только первый месяц года, а президент США Дональд Трамп уже успел насильственно сместить мирового лидера и пригрозить захватом Гренландии. Но для астрологов его самые хаотичные действия еще впереди. Все потому, что астрология "говорит [нам] об энергии, с которой мы рождаемся", утверждает астролог Лиза Стардаст. По ее словам, "все эти элементы формируют у людей их собственную уникальную ДНК".

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Астрологи делают многие прогнозы, интерпретируя натальную карту Трампа, которая показывает расположение планет и звезд в момент его рождения, рассказывая тем самым историю его жизни, пишет Huffpost. На языке астрологии точные углы между созвездиями могут открыть многое. Например, важно, что восходящий знак Льва у Трампа находится в 29 градусах к восточному горизонту.

По словам Стардаст, это "чувствительное" положение: "Именно поэтому он может казаться агрессивным, торопливым и говорящим вещи, которые, возможно, не стоило бы озвучивать". Для астрологов движение созвездий в карте Трампа также может предсказать многое о его – и Америки – грядущем годе. И, к сожалению, по их словам, нас ждет адский 2026-й.

Период бунта и разрывов

Во-первых, отмечает Стардаст, Трамп находится в начале своего "возвращения Урана" – редкого трансформационного периода, когда планета возвращается в то положение, в котором она была при его рождении. Этот период часто сопровождается разрывом отношений и жизненными потрясениями. Для Трампа это может означать, что "в его карте есть предпосылки для бунта. Поэтому я думаю, что у него могут возникнуть проблемы со многими коллегами и близкими людьми", – заявляет Стардаст.

В астрологии натальная карта делится на 12 домов, каждый из которых отражает определенный аспект жизни. В день рождения Трампа – 14 июня – значимым становится девятый дом его карты, который управляет зарубежными поездками и часто связан с образовательными уроками и духовными наставниками, объясняет астролог Лиз Симмонс.

Уникальность Трампа в том, что его девятым домом также управляет Марс – планета действий и агрессии. "Таким образом, на его 80-м году жизни мы видим войну по темам девятого дома. То есть войну с образованием, войну на мировых аренах", – говорит Симмонс.

Опасный февраль - здоровье и крах иллюзий

Если вы ищете конкретную важную дату, астрологи советуют обратить внимание на следующий месяц. 17 февраля произойдет солнечное затмение, несущее "революционную энергию", отмечает астролог Селеста Брукс. Если бы она составляла прогноз для Трампа, эту дату она выделила бы как самую значимую.

В астрологии углы между различными созвездиями могут определить успех или провал года. У Трампа это затмение происходит, когда Лев (его восходящий знак, управляющий сердцем) находится в оппозиции – или на 180 градусов – к своему обычному положению и будет в Водолее, который управляет кровеносной системой.

Для конкретной карты Трампа это может быть "время, когда люди иногда умирают", говорит Брукс. "В этот день можно пойти к врачу и обнаружить какое-то заболевание". Хотя "затмения не вызывают события напрямую", уточняет Брукс, они могут представлять "символические темы, связанные с сердцем и кровообращением".

20 февраля Сатурн и Нептун также пересекутся в небе впервые за десятилетия. Это может иметь космические последствия, потому что энергия Сатурна-Нептуна – это момент, когда "вы больше не можете притворяться, что не видите того, что находится прямо перед вашими глазами", – поясняет она.

Сатурн управляет структурами, а Нептун растворяет их. В последний раз они встречались в 1989 году, и тогда пала Берлинская стена. Произошел разлив нефти Exxon Valdez. Эти циклы повторяются каждые 36 лет.

По мнению Симмонс, февральская энергия Сатурна и Нептуна будет разрушать структуры под руководством Трампа. "Это может означать, что мы сотрем границы вокруг войны и вступим в войну. Это также может означать, что он разрушает что-то на мировой арене", – говорит Симмонс. В качестве недавнего примера она привела захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Таким образом, небесная энергия Трампа становится проблемой для всех нас. В феврале мы получим "громкий сигнал к пробуждению, когда мы больше не сможем поддерживать иллюзии о том, чем, по нашему мнению, являются Соединенные Штаты".

Ранее УНИАН сообщал, что британская "Ванга" сделала неожиданное предсказание о принце Гарри.

