Астролог дала неожиданный прогноз, когда закончится война в Украине

Лилия Викулова указала на аспекты, которые могут повлиять на судьбу страны.

Астролог Лилия Викулова ответила на вопрос, когда закончится война в Украине.

"Дату вам никто не назовет. Это невозможно, нереально, это будет не правда… Есть окошки возможностей. Астрология показывает вот эти окна возможностей, сильные моменты, когда может быть что-то решено и уже решено окончательно", - заявила она.

При этом Викулова указала на первый сильный аспект в апреле-мае, который может значительно повлиять на судьбу Украины.

"Конец марта и первая половина апреля могут быть связаны или с наступательной операцией, или с каким-то продвижением, с чем-то жестким, огненным. Речь идет о силовом методе, не о мире… И после этого май выглядит, как завершение или как стабилизация", - спрогнозировала астролог.

Далее, по ее словам, наполнено благоприятными аспектами осеннее равноденствие 20-21 сентября - есть шанс на урегулирование:

"В сентябре может быть уже реальный договор".

Викулова подчеркнула, что вероятность урегулирования в мае оценивает на 60%, а в сентябре – на 80-90%.

"У меня сильнее всего - сентябрь", - добавила астролог.

