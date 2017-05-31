Украина и Россия устроили в Twitter спор из-за Анны Ярославны
Ранее президент России Владимир Путин назвал королеву Франции Анну, дочь князя Киевского Ярослава Мудрого, «русской».
Аккаунт Украины в социальной сети Twitter спорит с соответствующей страницей России из-за принадлежности Анны Ярославны. Все действо изрядно веселит многочисленных комментаторов и журналистов на Западе, отмечает Голос Америки.
Ранее президент России Владимир Путин назвал королеву Франции Анну, дочь князя Киевского Ярослава Мудрого, «русской». Он сказал об этом после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версале под Парижем, где Путин и Макрон открыли выставку к 300-летия визита русского царя Петра I во Францию.
Обмен репликами начался утром, когда "Украина" твитнула "России" рисунок, с месседжем, что в 1051-м году, когда Анна Ярославна венчалась с королем Франции Генрихом Первым, на территории будущей Москвы стоял лес.
"Когда Россия говорит, что Анна Ярославна начала отношения Россия-Франция, позволим себе напомнить ход событий", - твитнула "Украина".
When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql— Ukraine / Украина (@Ukraine) May 30, 2017
В ответ "Россия" ответила, что в то же время в Новгороде уже был построен величественный храм Софии.
"Мы гордимся нашей общей историей. Россия, Украина и Беларусь разделяют общее историческое наследство, которое должно объединять нации, а не разделять их", - твитнула "Россия".
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В ответ "Украина" вспомнила фрагмент мультсериала "Симпсоны", в котором Россия оказывается всего лишь замаскированным Советским Союзом.
"Вы действительно не меняетесь?", - пишет "Украина", видимо, имея в виду желание России делать акцент на совместном прошлом трех стран, бывшего СССР.
@Russia You really don't change, do you? pic.twitter.com/HDfS9A8jWZ— Ukraine / Украина (@Ukraine) May 30, 2017
На этом этапе к обмену любезностями подключился аккаунт МИД России.
"Украина, не завидуй. В 1051 Киев был столицей единой Руси, которая включала территории современных Беларуси, Украины и России", - пишут у Лаврова.
@Ukraine@Russia don'T be jealous, @Ukraine. In 1051 Kiev was capital of the united #Rus which included territories of modern , and . pic.twitter.com/TMX5KiGAPl— MFA Russia (@mfa_russia) May 30, 2017
"Украина" ответила gif рисунком с героем сериала ВВС "Шерлок" и сопроводила его следующим текстом:
"Киевская Русь также занимала территории современных Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Чехии и Румынии. Так что давай без глупостей о триединой нации, а это - следуйте международному праву".
@mfa_russia@Russia@diplohistory Kyivan Rus stretched to modern-day areas of too. Don't give the triune nation” nonsense pls and comply with int law pic.twitter.com/DVO9NToZiP— Ukraine / Украина (@Ukraine) May 30, 2017
Такая "перепалка" вызвала бурную реакцию в Интернете.
"Повезло же жить в такое время - просто сейчас в Twitter дерутся две страны", - пишет пользователь.
@MichellCClark@Ukraine@Russia a twitter feud between two countries is actually happening right now. What a time to be alive.— Miss Mary (@momMightbeTipsy) May 30, 2017
"Друзья. Пусть эта фантастическая ссора не обернется использованием ракет, или захватом кем-то чужого полуострова. Хорошо?", - твитит один из пользователей.
@Ukraine@Russia Guys. This fantastic twitter beef does NOT have to involve any missiles, or SOMEBODY invading someone else's peninsula, okay? pic.twitter.com/8elvb1LXyj— Sipho Hlongwane (@comradesipho) May 30, 2017
Другим ответ Украины показался "слемданком"!
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@Ukraine@Russiapic.twitter.com/zf1zT4LFgz— Nu Wexler (@wexler) May 30, 2017
Больше всего веселятся журналисты.
"Украина запретила российские социальные сети, но все равно может троллить Россию в Twitter gif-ками из "Симпсонов", - пишет Макс Седдон, московский корреспондент Financial Times.
"Украина буквально троллит Россию в Twitter мемами из "Симпсонов", - констатирует Стив Колпак с американского канала CNBC.
Ukraine is literally trolling Russia on Twitter with "The Simpsons" memes. pic.twitter.com/d2tvcE8Imr— Steve Kopack (@SteveKopack) May 30, 2017
"Официальный аккаунт Украины Twitter нанес ответный удар по России", - пишет журналист "Голоса Америки" Стив Герман.
Official Twitter account of #Ukraine striking back at #Russia. https://t.co/lIzkires9m— Steve Herman (@W7VOA) May 30, 2017
А Ювал Вебер, исследователь Центра Российских исследований в Гарварде отметил, что сам факт общения между двумя странами - это позитив.
"Украина и Россия реально твитят между собой, еще и gif-ки "Симпсонов" используют. Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее", - пишет эксперт.
Как отмечает dw.com, авторский коллектив профиля Украины в Twitter неизвестный. Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что проект курирует Администрация президента Украины.