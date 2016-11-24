В Киеве в кафе неизвестный украл из кармана иностранки почти €20 тысяч

Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

«На спецлинию 102 в десять часов утра от гражданки другого государства поступило сообщение о краже ее денег в кафе на улице Ивана Мазепы», - отмечается в сообщении.

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На месте происшествия правоохранители выяснили, что пока девушка завтракала с мужем, из кармана ее верхней одежды, которая висела без присмотра, неизвестный мужчина украл около 20 тыс. евро.

Сейчас усилия работников уголовного розыска Печерского управления полиции направлены на поиски вора.

Следственным отделом начато уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит тюремный срок до трех лет.