В Техасе растроганный мужчина оставил официанту $750 чаевых

20:28, 23 ноября 2016
Курьёзы
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Официант техасского ресторана получил от клиента чаевые на сумму 750 долларов после того как упомянул, что два года не видел свою семью из Северной Ирландии.

Незнакомец оставил официанту деньги на поездку к семье / facebook.com/teejay.keith

22-летний официант Бен Миллар рассказал, что в минувшую субботу он обслуживал за обедом мужчину по имени Джеффри, и они заговорили об Ирландии, передает Русская служба Би-би-си.

Джеффри сказал, что часто там бывает, а Бен посетовал, что хотел бы чаще видеть живущую там семью.

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Надпись на чеке за обед гласила: "Надеюсь, это позволит тебе поехать в Ирландию на каникулы".

Бен Миллар обнаружил чаевые лишь когда Джеффри и его спутники покинули ресторан.

Миллар рассказал, что за время своей работы он никогда не получал столь щедрые чаевые.

Его подруга ждет ребенка и он рассчитывал скопить денег до рождения сына, чтобы представить свою новую семью родственникам из Белфаста.

"Я надеюсь связаться с Джеффри и передать, что я ему очень признателен", - сказал официант.

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