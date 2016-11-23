В Техасе растроганный мужчина оставил официанту $750 чаевых
Официант техасского ресторана получил от клиента чаевые на сумму 750 долларов после того как упомянул, что два года не видел свою семью из Северной Ирландии.
22-летний официант Бен Миллар рассказал, что в минувшую субботу он обслуживал за обедом мужчину по имени Джеффри, и они заговорили об Ирландии, передает Русская служба Би-би-си.
Джеффри сказал, что часто там бывает, а Бен посетовал, что хотел бы чаще видеть живущую там семью.
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Надпись на чеке за обед гласила: "Надеюсь, это позволит тебе поехать в Ирландию на каникулы".
Бен Миллар обнаружил чаевые лишь когда Джеффри и его спутники покинули ресторан.
Миллар рассказал, что за время своей работы он никогда не получал столь щедрые чаевые.
Его подруга ждет ребенка и он рассчитывал скопить денег до рождения сына, чтобы представить свою новую семью родственникам из Белфаста.
"Я надеюсь связаться с Джеффри и передать, что я ему очень признателен", - сказал официант.