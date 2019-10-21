Лайфхак для пенсионеров: британцам удалось избежать наказания за превышение скорости

За время поездки муж и жена пять раз менялись местами, поэтому не смогли установить, кто из них превысил скорость.

73-летние Барбара и Терри Фрай из Шеффорда, графство Бедфордшир, Великобритания, не смогли вспомнить, кто был за рулем в момент превышения скорости, поэтому суд принял решение не штрафовать их.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Семейная пара превысила скорость, когда возвращалась от сестры Барбары и проезжала деревню Уинтерборн Аббас, графство Дорсет. По данным дорожной камеры, их автомобиль ехал со скоростью 58 километров в час, в то время как на этом участке дороги был установлен предел скорости в 48 километров в час.

За время поездки муж и жена пять раз менялись местами. Когда на имя Барбары пришел штраф, они связались с судом и сообщили, что не могут вспомнить, кто именно был за рулем в момент, когда было зафиксировано нарушение. Спустя две недели Барбару обвинили в том, что она отказывается сообщить полиции личность водителя.

После семи месяцев тяжбы, суд в городе Уэймут, графство Дорсет, принял решение закрыть дело.

Прокурор Стюарт Сэмпсон заявил судьям, что дело можно закрыть, так как, согласно законодательству, пара сделала все возможное, чтобы установить, кто именно был водителем.