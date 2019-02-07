Нетрезвый водитель-хитрец хотел подменить собственную мочу во время экспертизы (видео)

Теперь мужчине грозит минимум 10 тысяч гривень штрафа.

В Черновцах пьяный водитель пытался подменить собственную мочу во время экспертизы.

Он сел пьяным за руль и, чтобы обмануть копов, прихватил с собой контейнер с мочой, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Днепре женщина написала "П***р" на авто неверного мужа и врезалась в него - СМИ (фото)

Водителя-хитреца остановили в Черновцах: машину, которая двигалась с нарушением правил, патрульные остановили под утро. Как только увидели водителя, заподозрили: он под воздействием алкоголя или наркотических неизвестных веществ.

На экспертизу шофер, как ни странно, сразу согласился. Но затем стало известно, почему. Во время набора мочи в наркодиспансере он пытался заменить емкость с анализом на другую, которую подготовил заранее.