Западные научные журналы опубликовали статью о космических паразитах из «Рика и Морти»

Авторы статьи хотели продемонстрировать, насколько низкими могут быть стандарты научных изданий, готовых печатать за деньги что угодно.

Энтузиасты успешно опубликовали в трех якобы рецензируемых научных журналах абсурдную статью о вымышленных межгалактических паразитах, чтобы продемонстрировать низкие стандарты их работы.

Как сообщает «N+1», статью опубликовали ARC Journal of Pharmaceutical Sciences, IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences и Clinical Biotechnology and Microbiology (последний все же удалил статью).

Автор статьи Фарук Али Хан – ученый и блогер, работающий в фармацевтической отрасли, отметил, что один из журналов «был так уверен в качестве публикации», что даже разместил ссылку на нее в своем твиттере. Еще один соавтор, Сукант Хурана, написал, что данный эксперимент должен «открыть глаза» на то, какими низкими могут быть стандарты «хищнических» научных журналов.

Отмечается, что некоторые научные журналы, несмотря на заявления о рецензировании статей и якобы авторитетность, готовы опубликовать любую научную статью за деньги автора — обычно такие журналы за их методы работы называют «хищническими». Чтобы разоблачать эти журналы, ученые часто пишут откровенно абсурдные статьи и успешно публикуют их.

Так, статья Али Хана и Хураны (всего у статьи указано пять соавторов, часть из которых - вымышленные) называется «Новые инструменты борьбы с межгалактическими паразитами и их передачей в зигерионской симуляции».

Межгалактические паразиты и зигерионцы — отсылки к эпизодам популярного пародийного мультсериала «Рик и Морти». Sanchez Institute of Biomedical Sciences for Doopidoo Research, в котором якобы работают все авторы статьи (среди них дочь Рика, одного из заглавных героев, Бет Смит) — это институт из сериала. В конце статьи авторы благодарят за помощь героев мультфильма Рика Санчеса и правителя Плутона – Короля Плутина.

Кроме того, в тексте упоминается популяция Ваканды, вымышленной африканской страны из комиксов Marvel.

