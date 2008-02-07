Предлагаю европейским посольствам ограничить визы политикам, раздувающим антинатовскую истерию

Ну, дайте мне, ограниченной украинке, хоть какое-то рациональное объяснение шумихе, которую подняли известные силы в Украине, оглядываясь на так называемый “российский интерес”. Если в странах НАТО так плохо, то зачем им туда ехать?..

Реплика

Мне, в конце концов, очень бы хотелось услышать какие-то здоровые аргументы, если они, конечно, имеются, от противников евроатлантической интеграции Украины. Если кто-то где-то их видел, то подскажите – я просто горю желаниям прочитать, – как можно при здравом уме и хоть какой-то любви к своей стране не желать присоединения ее к развитой организации коллективной безопасности.

Я слышала и читала много аргументов в пользу вступления Украины в НАТО, поэтому не буду их повторять.

Но те иррациональные высказывания, которые я слышала от членов Партии регионов, Компартии и представителей их электората, не позволяют мне целостно представить их позицию. Попробую классифицировать возможные “аргументы” НАТОфобов.

1. В странах НАТО – низкий уровень жизни, высокая преступность, авторитарные режимы, потому нам туда в любом случае нельзя.

2. Военные базы НАТО – это бараки с голодающими солдатами, дедовщина, мат, низкий уровень военной подготовки. Если такие базы появятся в Украине, нас ожидают безработица и голод.

3. НАТО – это постоянная война на собственной территории, бомбардировки своих городов, беженцы, геноцид национальных меньшинств.

4. Страны НАТО проводят политику уничтожения православия, славянского братства, настоящей духовности. Православные Греция и Болгария просто не знают, как вырваться из этой организации, куда их заставили вступить проклятые американцы. То же касается братьев-славян – поляков, чехов, словаков, словенцев, болгар и т.п.

5. НАТО пребывает в состоянии войны с Россией, потому в случае вступления Украины в Альянс Россия сразу нападет на Украину. Правда, здесь возникает вопрос: а почему, собственно, Россия враждует с НАТО? Найти прагматичный, рациональный ответ на него мне пока не удается. Но я активно продолжаю поиски.

Могу допустить следующее:

Во-первых, Россия не хочет, чтобы соседи избирали прогрессивные пути развития, потому что на фоне их отсталости собственная бедность кажется не такой страшной.

А разве не лучше было бы самой развиваться на принципах рынка и экономической свободы?

Во-вторых, Россия пытается сохранить высокую энергетическую зависимость Украины, которая базируется на технологической отсталости, а НАТО – это в первую очередь передовые технологии и сокращение энергопотребления.

А зачем ей энергетическая зависимость? Разве спрос на энергоносители в мире падает?

В-третьих, некоторые политологи говорят о неких геополитических интересах России...

В действительности, это лишь словеса, которыми прикрывают отсутствие реальной мотивации поведения российской власти. Ее интерес – дальнейшая газпромизация государства, и НАТО здесь, видимо, ни при чем.

В-четвертых, Кремль испытывает страх перед наступлением демократии, свободы, рынка, которые угрожают российской системе власти, кроме того – территориальной целостности государства. Наверное, это главный аргумент, но он нигде четко не артикулирован, поэтому остается достаточно гипотетичным.

В-пятых, НАТО – все еще является для россиян символом врага, и поддержание такого представления в глубинах российского подсознания помогает сохранить относительное единство общества, а следовательно – выигрывать выборы и удерживать власть.

Но причем тогда здесь Украина?

Ну, дайте мне, ограниченной украинке, какое-то рациональное объяснение антинатовской истерии, которую закатили известные силы в Украине, оглядываясь на так называемый “российский интерес”. Я призываю к этому и российских специалистов, призванных блудить по Интернету с четким заданием, – поддерживать имидж их высшего руководства. У вас же наверняка имеются какие-то здравые аргументы, – наведите мне их. Только не нужно писать о Милошевиче или Саддаме Хусейне – эти аргументы уже не актуальны.

И еще одно – самое главнее. Хочу дать весьма прагматичный совет посольствам стран НАТО в Украине. Думаю, было бы целесообразно ограничить выдачу виз политикам и другим публичным деятелям, которые разворачивают истерию вокруг Североатлантического альянса. Ведь если в странах НАТО так плохо, то зачем им туда ехать? Зачем держать банковские счета в “ненадежных” странах? Зачем кататься с любовницами по Турциям, Канарам, Маямам и Багамам, если там хуже, чем в антинатовской России или Белоруссии? В список невыездных предлагаю включить всех “регионалов”, особенно Януковича, Ахметова, Бойко, а также Кучму, который будет “голосовать против НАТО”, потому что его там когда-то не захотели посадить возле президента США, Литвина со всем его блоком. Не говоря о коммунистах, социалистах и других красных. Надеюсь, Тимошенко заносить в эту когорту не придется...

Это будет по крайней мере справедливо.

Оксана Охримчук, Киев–Москва