В Киеве откроется самая резонансная выставка этого года "Средневековые казни и наказания"

7 октября в Национальном историко-архитектурном музее “Киевская крепость” состоится открытие самой резонансной выставки этого года «Средневековые казни и наказания».

Цель проекта:

Исторический экскурс зрителя в «темные времена Средневековья»;

Манифестация шаткости бытия человека;

Натуральная демонстрация орудий пыток, как одного из инструментов деспотии;

Переосмысление ценности человеческой жизни.

Формат проекта: выставка натуральных образцов с использованием звука, света и спецэффектов.

«Средневековые казни и наказания» - это научно-популярная выставка с гуманистической миссией, развлекательной, и образовательной целями. «Музеи пыток», известны и очень популярны по всей Европе и миру. Ни один старый город, ни одна крепость не обходится без такой экспозиции. Самыми популярными являются: «Музей пыток на Мальте» (Triq Santu Rokku, Mdina.), «Музей пыток в Амстердаме» (Музей Амстердамского подземелья Amsterdam Dungeon), а также «Итальянский музей», в состав которого входят музеи нескольких городов.

В Украине также представлены подобные экспозиции, как часть выставок в средневековых крепостях и как развлекательно-увеселительный элемент (Львов, Киев). Но выставки подобного рода не дают в полной мере окунуться в средневековую атмосферу и испытать воистину леденящее душу чувство ужаса.

Организаторы представят украинскому посетителю и гостям города выставку мирового уровня, которая включает экспонаты, воссозданные с высокой исторической точностью и в соответствии с описанием в древних книгах и изображениями на гравюрах известных средневековых мастеров. Известнейшие специалисты по крупицам воссоздали оригинальные предметы (оружие, замки, цепи). Ростовые куклы достойны экспозиции музея мадам Тюссо и поразят шокирующей реалистичностью, ведь сделаны по последним технологиям скульптуры. Наша коллекция насчитывает более 200 отдельных экспонатов, объединенных в 38 жанровых сцен, а так же 15 человеческих фигур в полный рост.

Учитывая специфику выставки, организаторы предупреждают о наличии сцен насилия и рекомендуют несовершеннолетним, беременным женщинам, лицам страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, психическими и неврологическими расстройствами с осторожностью отнестись к посещению выставки.

Место проведения: Национальный историко-архитектурный музей “Киевская крепость”, г. Киев, ул.Госпитальная, 24-А

Официальное открытие выставки : 7 октября в 16.00

Выставка будет проходить с 7 октября по 31 декабря 2015 года

Справки по телефонам: +38 (044) 235 01 46; 288 23 41

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