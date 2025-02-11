Марко Рубио отметил, что Дональд Трамп собирается прокладывать широкий путь для окончания войны.

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что главным вопросом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля, станет война России против Украины. Об этом он сказал в интервью радио SiriusXM Patriot.

"Президент Трамп четко заявил, что война в Украине должна закончиться. Он собирается начать прокладывать широкий путь вперед, и он хочет, чтобы эта война закончилась", - подчеркнул Рубио.

По его словам, окончание войны в интересах всех, поэтому "мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами".

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Мюнхенская конференция по безопасности - что известно

Ранее сообщалось, что делегацию Украины на Мюнхенской конференции возглавит президент Владимир Зеленский. По словам главы ОП Андрея Ермака, украинская делегация представит позицию страны относительно прекращения войны и свои взгляды относительно того, как можно достичь долговременного мира.

Также Reuters сообщал, что во время Мюнхенской конференции по безопасности американские чиновники, включая спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлогга, обсудят возможные закупки оружия с европейскими партнерами.

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