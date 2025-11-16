Рёпке отмечает, что ни украинская армия, ни западные партнеры не извлекают необходимых уроков из своих предыдущих ошибок в ведении войны против России.

Украина движется к стратегическому поражению в войне с Россией, и если ни украинское правительство, ни западные партнеры не предпримут немедленных действий, Россия постепенно выиграет эту войну. Такое мнение высказал аналитик Bild Юлиан Рёпке на своей странице в X.

Аналитик отмечает, что площадь территории, контролируемой Украиной, в октябре сократилась на 586 квадратных километров, а в ноябре, вероятно, будет достигнут новый годовой максимум по потерям территории.

"Таким образом, ежемесячная потеря территории размером с федеральную землю Берлин становится вполне реальной. Российские наступления в регионах крупных городов Днепр и Запорожье - это теперь вопрос нескольких месяцев, максимум одного-двух лет", - подчеркивает он.

Рёпке отмечает, что в то время как украинские журналисты и активисты уже осознали серьезность ситуации, ни украинская армия, ни западные партнеры не извлекают необходимых уроков из своих предыдущих ошибок в ведении войны против России и не предпринимают серьезных действий.

Так, он считает бесполезными поставки западной бронетехники на фоне растущего доминирования России в области оптоволоконных и других беспилотных систем:

"Вместо того, чтобы поддержать Украину "оружием массового уничтожения" в современном понимании — то есть миллионами дронов FPV - а также тысячами мощных крылатых ракет для нанесения глубоких ударов, западные страны по-прежнему ограничиваются точечной помощью и инвестициями в стратегически переоцененные украинские дроны дальнего радиуса действия".

Он также возлагает вину за критическую ситуацию на фронте и на политику украинской власти в отношении уклонистов, заявляя, что "украинское правительство, похоже, не воспринимает войну на уничтожение против своей страны всерьез".

"Где на самом деле используются 17 000 мобилизованных в месяц мужчин, остается загадкой для большинства наблюдателей и солдат на фронте. Дезертирство и временное отсутствие на службе — в результате чего целые бригады часто существуют только на бумаге — в большинстве случаев остаются безнаказанными. Это приводит не только к неверной оценке собственной численности войск и их боеспособности, но и к образованию огромных пробелов на фронте и, как следствие, к постоянным новым прорывам российских войск", - подчеркивает он.

Если ни Украина, ни Запад не предпримут немедленного стратегического поворота, Россия постепенно выиграет эту войну, подытоживает аналитик.

СМИ писали, что эта зима обещает стать самой тяжелой для Украины за все время войны, и перед нашей страной стоят три серьезных вызова - финасовый кризис, потери на фронте и энергетическая война.

в то же время Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Украина готова воевать еще три года, но Владимир Путин не сможет столько выдержать.

