Карта DeepState отстает от фактического продвижения РФ более чем на месяц, - Репке

Обозреватель прокомментировал ситуацию на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

Карта аналитического проекта DeepState более чем на месяц отстает от фактической ситуации на передовой. Такое заявление сделал военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

"Несколько странная ситуация в приграничной зоне Днепропетровской и Запорожской областей, где карта DeepState, кажется, отстает от фактического продвижения российских войск более чем на месяц", – заявил он в соцсети Х.

Репке утверждает, что сумел насчитать "по меньшей мере восемь сел, которые, если не находятся под жестким контролем России, то по крайней мере являются зоной боевых действий". По его словам, на каждый из населенных пунктов есть видеодоказательства.

"Например, село Радостное, по данным DeepState, все еще находится в 8 км к западу от линии фронта. Россияне вошли в село 21 ноября", – написал обозреватель.

В самом проекте информацию не комментировали.

Война в Украине: ситуация на фронте

Bild пишет, что за 2025 год российские оккупационные войска захватили 1% территории Украины. И за это страна-агрессор заплатила жизнями 100 000 российских захватчиков. Отмечается, что 90% российских потерь в 2025 году является результатом атак украинских FPV-дронов.

Между тем представитель 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев рассказал, что у врага нет успехов в боях за Покровск Донецкой области, поэтому он начал больше давить на Мирноград. По его словам, украинские защитники сейчас контролируют северную часть Покровска, а линия боевого столкновения сейчас фактически идет по железнодорожному пути.

