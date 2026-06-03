Украина и Польша поссорились из-за названия подразделения ССО: в МИД сделали заявление

В условиях полномасштабной войны России против Украины нельзя допускать обострение отношений между украинцами и поляками, подчеркнул министр.

Украинские защитники сделали выбор, чтобы их подразделение Сил специальных операций ВСУ получило название в честь Героев УПА. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в социальной сети Facebook. Как подчеркнул Сибига, обострение отношений между Украиной и Польшей не приносит пользы ни украинцам, ни полякам.

По его словам, на протяжении почти двух лет шаг за шагом Украина и Польша восстанавливали конструктивный диалог, и это абсолютно правильный подход, основанный на взаимном уважении, признании и честности.

"Нельзя подрывать его и раскручивать маховик ненависти. Тем более в условиях, когда над всеми нами – украинцами, поляками, другими европейцами – снова нависает угроза со стороны нашего извечного врага, России. Нельзя забывать, что борьба друг с другом приведет к краю пропасти. Необходимо осознать это, снизить градус эмоций, оставить нашу общую историю на рассмотрение специалистов-историков и сосредоточиться вместе на главном: противодействии общему врагу, укреплении нашей европейской безопасности, защите свободного будущего наших народов", – подчеркнул Сибига.

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Как подчеркнул глава МИД, присвоение подразделению Сил специальных операций ВСУ названия в честь Героев УПА стало "выбором наших военных".

"Наши защитники заслуживают безусловного уважения. Сегодня именно они ценой своего здоровья и часто жизни держат линию фронта и защищают всю Европу от российской угрозы. И платят за это самую высокую цену. Я точно знаю, что у наших военных даже близко не было ничего антипольского на уме. Для них речь шла о чествовании тех, кто столько же лет назад боролся против имперской Москвы, большевистско-коммунистической оккупации и репрессий", – добавил Сибига.

Позиция Польши

В свою очередь, как сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, он считает ошибочным решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить имя Героев УПА подразделению ССО ВСУ.

Как отметил Сикорский, продолжаются закулисные переговоры, и он выражает надежду, что Украина сможет найти "определенный способ исправить эту ошибку".

По его словам, история сложна, и не все герои нуждаются в чествовании в других странах. Он подчеркнул, что существуют определенные границы.

"Я бы ожидал, что украинская сторона примет во внимание наше деликатное отношение. Они связывают УПА с сопротивлением советской власти, тогда как мы связываем их с Волынью", – подчеркнул Сикорский.

Он считает, что Польша имеет право быть разочарованной и требовать исправления, но нельзя позволять российским нарративам и дезинформации разделять нас. "Потому что тогда Украина и Польша проиграют", – сообщил Сикорский.

Что предшествовало

Как известно, в Украине недавно перезахоронили останки главы Организации украинских националистов Андрея Мельника и его жены Софии.

После этого, в конце мая, президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Это решение Зеленского вызвало возмущение в Польше.

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