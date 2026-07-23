США заработали около $13 миллиардов на венесуэльской нефти: в FT выяснили, где эти деньги

Американские законодатели требуют раскрыть, куда были направлены доходы и как контролируется их использование.

США в этом году получили более $13 млрд от продажи венесуэльской нефти. Об этом сообщает Financial Times.

При этом аналитики отмечают, что до сих пор достоверно неизвестно, что произошло с этими средствами после их получения.

Экономисты указывают, что признаки восстановления экономики Венесуэлы остаются относительно слабыми, несмотря на отмену части санкций. По их оценке, это может свидетельствовать о том, что США не вернули все доходы от продажи нефти обратно в Каракас.

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Важно, что Вашингтон предоставляет разные объяснения относительно использования этих средств: от указа, в котором США описываются как "хранитель" нефтяных доходов, до заявления президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты "зарабатывают много денег" на венесуэльской нефти.

Американские законодатели от обеих партий начали оказывать давление на администрацию, требуя объяснить, куда направились средства и какие меры принимаются для предотвращения коррупции при их распределении.

"Вторжение Трампа в Венесуэлу с самого начала было связано с нефтью, властью и коррупцией, при этом миллиарды долларов доходов от венесуэльской нефти находятся под контролем администрации Трампа без прозрачности или гарантий", - заявил конгрессмен-демократ Хоакин Кастро.

По его словам, Конгресс "держат в неведении".

Также на слушаниях республиканский член Палаты представителей Мария Эльвира Салазар призвала сделать отчеты о движении средств публичными, подчеркнув важность прозрачности в вопросе их использования.

Отмечается, что первоначальный указ Трампа в январе предусматривал, что средства являются собственностью правительства Венесуэлы и будут храниться на счетах правительства США "в качестве хранителя и в рамках государственных полномочий".

Однако Министерство энергетики США заявило, что средства "будут распределяться в интересах американского народа и венесуэльского народа".

Американские чиновники утверждают, что контроль над нефтяными средствами использовался для оказания давления на нового лидера Венесуэлы Делси Родригес.

Венесуэльский экономист Франсиско Родригес заявил, что официальный показатель роста экономики страны в первом квартале в 2,5% был самым низким почти за пять лет. Он добавил:

"Вероятно, Венесуэла не росла быстрее, несмотря на увеличение нефтяных доходов в первом квартале, потому что США не передали венесуэльскому правительству весь объем увеличившихся нефтяных доходов".

В свою очередь венесуэльский экономист и бывший депутат от оппозиции Хосе Герра заявил, что нефтяные доходы должны быть значительно выше, чем в предыдущие годы.

"Где деньги? Нет никакой прозрачности, и правительство США не информирует нас", - сказал он.

Ситуация в Венесуэле

Ранее журналист Fox News Джон Робертс сообщал, что Трамп всерьез размышляет над тем, чтобы сделать Венесуэлу 51-м штатом.

Репортер Билл Мелугин добавил, что Трамп во время разговора с Робертсом также заявил о том, что в Венесуэле находится нефть на сумму 40 триллионов долларов. Также, по его словам, президент США сказал журналисту, что "Венесуэла любит Трампа".

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