Маленькое существо застряло в янтаре на 99 миллионов лет: в чем его секрет (фото)

Новый вид был обнаружен в двух фрагментах янтаря, найденных в провинции Качин в Мьянме.

Крошечный геккон, застывший в бирманском янтаре почти на 99 миллионов лет, дал ученым редкую возможность взглянуть на одну из древнейших известных самцов ящериц. Об этом пишет Daily Galaxy.

Ископаемое Carinasquama rusmithii сохранило небольшой выступ на хвосте, который может свидетельствовать о наличии древних мужских репродуктивных органов.

Отмечается, что новый вид был обнаружен в двух фрагментах янтаря, найденных в провинции Качин в Мьянме. Это небольшое пресмыкающееся, жившее в середине мелового периода, имело длину от морды до клоаки всего от 1,6 до 2,2 сантиметров, что делает его похожим по размеру на некоторых из самых маленьких гекконов, живущих сегодня.

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Это открытие необычно, поскольку в ископаемых редко сохраняются детали, позволяющие определить, был ли древний зверь самцом или самкой. В данном случае исследователи обнаружили подсказку, скрытую в хвосте. Команда под руководством Хуана Дазы из Университета Сэма Хьюстона обнаружила выступ, который соответствует внешнему виду гемипенального бугорка - особенности, связанной с парными репродуктивными органами самцов ящериц и змей.

Крошечное вздутие хвоста раскрывает скрытую деталь

Исследование, описывающее Carinasquama rusmithii, было опубликовано в онлайн-журнале Swiss Journal of Palaeontology. Интерес к Carinasquama rusmithii заключается не в её крошечном размере, а в необычной особенности, сохранившейся у основания хвоста. Исследователи полагают, что это вздутие соответствует гемипенальному бугорку - внешнему признаку гемипенисов, парных репродуктивных органов, обнаруженных у самцов чешуйчатых рептилий.

Интересно, что у современных ящериц и змей эти органы хранятся внутри хвоста и обычно их трудно обнаружить в ископаемых останках. Мягкие ткани почти всегда исчезают во время окаменения, оставляя учёным для изучения только кости и другие твёрдые структуры.

Исследователи описали это ископаемое как один из древнейших экземпляров ящерицы, который можно с высокой степенью уверенности идентифицировать как самца. Определение пола вымерших животных часто затруднено, поскольку многие признаки, отличающие самцов от самок, не сохраняются на протяжении миллионов лет. Обычно они основываются на различиях в скелетах, особенностях тела или сравнении нескольких ископаемых. Авторы объяснили:

"Пол иногда можно определить по наличию эмбрионов или яиц внутри самки или связанных с ней, хотя другие половые признаки редко сохраняются в окаменелостях".

Янтарь сохраняет детали, которые обычно теряются в окаменелостях

Важно, что для изучения образцов исследователи использовали микрокомпьютерную томографию для создания трехмерных изображений окаменелостей. Сканирование показало, что первоначальное тело в основном исчезло, оставив внутри янтаря полость.

Однако внешняя часть животного осталась на удивление детализированной. Исследователи все еще могли наблюдать отпечатки чешуи, текстуру кожи и форму клоаки.

Ученые сообщили, что недавно найденный экземпляр имеет несколько общих черт с современными гекконами, включая мелкие зернистые чешуйки на голове, сросшиеся веки, чешуйки на теле аналогичного размера и видимую кожу между чешуйками.

Отмечается, что такая сохранность - одна из причин, почему окаменелости в янтаре так ценны. В отличие от многих окаменелостей, найденных в горных породах, янтарь иногда может сохранять тонкие структуры, которые обычно исчезают до окаменения.

Древний геккон с неопределённым генеалогическим древом

Хотя окаменелость раскрывает новую информацию о ранних гекконах, учёные до сих пор точно не знают, где именно Carinasquama rusmithii находится на генеалогическом древе семейства гекконов.

Исследователи предварительно отнесли этот вид к Pan-Gekkota, более широкой группе, включающей гекконов и их близких родственников. Группа ученых также отметила:

"Этот гемипенальный выступ на одной из окаменелостей свидетельствует о наличии гемипенисов у чешуйчатых гекконов в середине мелового периода, хотя их происхождение, вероятно, было гораздо более ранним, с возникновением этой группы".

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Недавно на дне моря у побережья Южного Девона был обнаружен меч бронзового века возрастом 3000 лет, что открыло археологам новые перспективы в изучении доисторического прошлого Британии.

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