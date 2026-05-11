После своего провального парада российский диктатор Владимир Путин вдруг заговорил об Армении в очень знакомой нам манере.

Формула проста: евроинтеграция без согласования с Москвой - "недопустима". Чтобы все прошло "мягко и интеллигентно", Еревану стоит провести референдум. А если нет, то пойдут "украинским путем". Путин прямо напомнил, что война против Украины, по его мнению, началась именно "со вступления или попытки вступления Украины в ЕС", и что из этого вышли "госпереворот, крымская история, юго-восток и боевые действия".

Но таким образом Кремль публично признал то, что ранее прикрывал риторикой о НАТО: проблема не в альянсе, проблема - в самостоятельном выборе соседей РФ.

Почему именно сейчас и именно так. 4-5 мая Ереван принимал саммит Европейского политического сообщества и отдельный саммит Армения-ЕС. Туда приехали Владимир Зеленский (первый визит украинского президента в Армению за 24 года), Макрон, Фон дер Ляйен… Подписали 44-пунктную совместную декларацию, договорились о либерализации виз, первых 30 млн евро помощи армянским вооруженным силам через Европейский фонд мира, инфраструктурном партнерстве в рамках инициативы "Перекресток мира"…

МИД России даже вызвал армянского посла: мол, "недопустимо" давать Зеленскому "трибуну". А через четыре дня Путин уже на камеру говорит о референдуме и "разводе".

Интересно, что 7 июня - парламентские выборы в Армении. И это ключ к пониманию тайминга. Кремль не случайно выбирает форму "заботы о гражданах": предложение референдума - это попытка перенести политический фронт с выборов на плебисцит, где можно влить деньги, медиа и диверсионные методы.

То есть цель - не сам референдум. Цель - расшатать Пашиняна перед голосованием и вернуть в игру пророссийских игроков.

В Москве хорошо понимают: если "Гражданский договор" Пашиняна сохранит власть, следующим шагом будет официальная заявка на вступление в ЕС, затем - конституционный референдум со снятием пункта об Арцахе, затем - мирный договор с Азербайджаном и открытие турецкой границы.

Вся эта конструкция лишает Россию статуса влиятельного игрока на Южном Кавказе.

Потому что Кавказ Кремль уже фактически потерял. Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном 8 августа 2025 года подписали в Белом доме при посредничестве Трампа - без России. Маршрут TRIPP ("Trump Route for International Peace and Prosperity") пройдет через Сюник под американским управлением - тоже без России. ОДКБ Ереван заморозил еще в 2024-м, а в апреле этого года Пашинян назвал "размораживание" нереалистичным. Вдобавок, ультиматум Москве в апреле: Армения выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, если РФ повысит цены на газ. Это не дипломатическая нота, это публичное заявление - "мы больше не боимся". Поэтому угрозы "украинским сценарием" - это, по сути, признание того, что других инструментов удержать Ереван у Москвы уже не осталось.

Но может ли Россия действительно напасть на Армению? Здесь реализм подсказывает смотреть на возможности, а не на эскалацию риторики. Общей границы у России с Арменией нет. В Армении дислоцирована 102-я российская база в Гюмри - около 4–5 тысяч военных, частично укомплектованная, плюс авиабаза Эребуни с МиГ-29 и вертолетами. Но этого критически мало для полномасштабного вторжения, особенно когда армянские силы уже получают помощь через Европейский фонд мира, а Турция имеет четкие интересы в регионе. Российский экспедиционный ресурс упирается в украинский фронт, где Кремль уже потерял более миллиона человек убитыми и ранеными, и свободных резервов для второго фронта просто нет.

Именно поэтому реальный инструмент Москвы - не танки, а гибридное вмешательство в выборы, диверсии, давление через Армянскую апостольскую церковь, информационные операции, попытки переворотов силами пророссийских олигархов.

База в Гюмри - это скорее точка риска для самой Армении внутри, чем плацдарм для нападения снаружи. Сценарий "прямого вторжения" технически почти невозможен без коридора через Грузию или Азербайджан, который никто из них не предоставит. А вот сценарий "дестабилизировать, чтобы победили свои" - это именно то, что Кремль сейчас и запускает заявлением о референдуме.

Что из этого для Украины?

Во-первых, заявление Путина - лучшее свидетельство того, что официальная Москва больше не скрывает реальной причины войны против нас: не НАТО, не "русский мир", а суверенное право Украины выбирать союзы. Для Киева это - рабочий аргумент для разговоров с западными партнерами, которые до сих пор любят формулы "осторожно с провокациями".

Во-вторых, чем больше Армения идет в Европу, тем тоньше южный фланг России - и тем меньше у Кремля ресурсов и внимания для украинского направления. Поддержка Зеленским Армении в Ереване была не жестом вежливости, а элементом той самой логики: мы друг другу полезны именно как страны, которые выбрались или выбираются из российской орбиты.

В-третьих, 7 июня - дата, за которой стоит следить. Если Пашинян удержит большинство, российский проект "удержать Кавказ" провалится окончательно. И это будет еще один камень, вытащенный из-под фундамента недоимперии, которая держится на способности пугать соседей.