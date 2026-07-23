400 'пожарных' вышли на поля Калифорнии: их миссия - есть

Козы и овцы очищают от инвазивных сорняков территорию площадью 180 акров.

В Калифорнии к борьбе с риском лесных пожаров привлекли необычных помощников – около 400 коз и овец. Животные очищают от инвазивных сорняков территорию площадью 180 акров на северо-востоке города Фресно, помогая уменьшить количество легковоспламеняющейся растительности и восстановить местные экосистемы. Об этом пишет Times Of India.

Восьминедельная программа является частью проекта по восстановлению природной среды, который реализуют власти Фресно и Окружной ресурсный природоохранный центр Сьерры. По завершении выпаса специалисты планируют высадить на очищенной территории местные травы, кустарники и деревья.

Главной мишенью для животных стал желтый осот (или васильковый чертополох, василек длиннодневный, Centaurea solstitialis) – инвазивное растение, которое не только вытесняет местную растительность, но и после высыхания создает горючее, способное усилить лесные пожары. Как отмечает издание, подобные программы выпаса уже доказали свою эффективность в других штатах, подверженных пожарам.

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Авторы статьи объяснили, почему Калифорния использует коз и овец вместо машин. По их словам, проект основан на методе сохранения природы, известном как целенаправленный выпас, при котором скот используется для естественного удаления нежелательной растительности. Козы особенно эффективны, поскольку они с удовольствием поедают колючие кустарники и сорняки, которых избегают многие другие животные, тогда как овцы пасутся на травах и низкорослых растениях.

"Вместе они представляют собой экологически чистую альтернативу бульдозерам, газонокосилкам и гербицидам, особенно на неровной или сложной местности. По данным природоохранного центра, стадо потратит около восьми недель на расчистку растительности, прежде чем восстановительные бригады начнут засаживать территорию местными видами", – говорится в статье.

Что такое желтый осот

Желтый осот – один из самых агрессивных инвазивных сорняков Калифорнии. Родом он из Средиземноморского региона, но в XIX веке был случайно завезен в штат и с тех пор распространился на миллионы акров.

Растение образует острые, колючие соцветия и густые заросли, которые конкурируют с местными травами и полевыми цветами. Во время жаркого, засушливого калифорнийского лета растение высыхает и становится очень горючим, что может способствовать разгоранию лесных пожаров. Желтый осот также снижает биоразнообразие, вытесняя местные растения, от которых зависят птицы, насекомые и другие дикие животные.

Как животные препятствуют распространению желтого осота

Как отмечается в издании, козы делают больше, чем просто поедают сорняки. Сертифицированный менеджер пастбищ Ребекка Озеран объяснила, что животные охотно поедают колючие цветы и семенные головки растения, предотвращая распространение следующего поколения желтого осота.

"Удаление семян является важной частью долгосрочной борьбы с инвазивными сорняками, поскольку оно ограничивает способность растения к регенерации, что делает будущие усилия по восстановлению гораздо более эффективными, чем просто вырубка растительности", – пишет издание.

Как выпас снижает риск лесных пожаров

В издании подчеркнули, что густая растительность действует как топливо во время сезона лесных пожаров, позволяя пламени быстро распространяться после возгорания. А целенаправленный выпас помогает снизить интенсивность и скорость потенциальных лесных пожаров.

"В отличие от тяжелой техники, козы и овцы могут безопасно добираться до крутых склонов, каменистой местности и других участков, которые трудно обслуживать. Они также снижают потребность в химических гербицидах и оборудовании, работающем на ископаемом топливе, что делает целенаправленный выпас скота методом управления растительностью менее вредным для окружающей среды", – поясняется в статье.

Что будет после завершения проекта по выпасу

После удаления инвазивных растений команды по восстановлению планируют засадить участок местными травами, кустарниками и деревьями, которые лучше подходят для экосистем Калифорнии.

"Здоровая местная растительность поддерживает насекомых-опылителей, птиц и других диких животных, делая ландшафты более устойчивыми к засухе, инвазивным видам и будущим лесным пожарам. Зона восстановления также граничит с парком Вудворд, одним из самых популярных мест отдыха во Фресно, а это означает, что проект может улучшить как общественную безопасность, так и качество среды обитания на долгие годы", – отметили авторы.

Ранее УНИАН писал о роботе-кентавре, который может тушить лесные пожары. Гибридное изобретение представила в Китае компания Run Robotics. Оно сочетает в себе колеса и ноги, чтобы лучше преодолевать препятствия и быстрее передвигаться даже по сложному рельефу. Машина оснащена искусственным интеллектом и разработана для работы в сложных условиях. Заявляется, что робот может проводить автономные инспекции, его можно задействовать при тушении пожаров и в аварийно-спасательных операциях.

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