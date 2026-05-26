По словам представителя Кремля, в случае евроинтеграции цена на газ для Армении будет определяться на основе рыночных принципов.

Армения может лишиться льготной цены на российский газ, если откажется от интеграции с Россией. Об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне визита госсекретаря США Марка Рубио в Армению, сообщает Reuters.

"На российский газ установлена очень, очень привлекательная и более чем льготная цена. Но, конечно, такие условия недоступны участникам других интеграционных структур. Там ценовая структура совсем другая. Она базируется на рыночных принципах", – заявил Песков, отвечая на вопрос об отношениях с Ереваном.

Это уже не первый случай, когда Россия напоминает Армении о "дешевом газе". Владимир Путин поднял вопрос о стоимости "голубого топлива" во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в апреле, отметив, что Ереван платит 177,50 доллара за 1 000 кубометров газа из России, который в Европе стоил бы более 600 долларов.

"Разница огромна", – заявил Путин.

9 мая российский диктатор также заявил журналистам, что для Армении было бы логично провести референдум относительно ее стремлений присоединиться ЕС.

Reuters поясняет, что Армения является членом Евразийского экономического союза, где ключевую роль играет Россия, и в значительной степени зависит от Кремля в вопросах энергоснабжения. Но в последние годы страна стремится углубить связи с Европейским союзом, в частности, в прошлом году приняв закон о начале процесса вступления в блок.

Вместе с тем, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не заинтересован в разрыве политических и экономических связей с Россией.

"Мы хотим и будем стремиться сохранить и углубить наши нормальные отношения", – отметил министр.

Во вторник Макко Рубио должен посетить Армению для проведения переговоров с Мирзояном. Как сообщил Государственный департамент, они планируют принять участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании. Никаких других подробностей не было приведено.

1 апреля во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном российский диктатор Владимир Путин намекнул, что может повысить цены на газ для Еревана, если тот продолжит сближение с Европой. Спикер армянского парламента в ответ на это заявил, что его страна выйдет из состава Организации Договора о коллективной безопасности.

Через месяц после ценовых угроз Путин заявил, что Армении стоит "определиться как можно раньше" по вопросу участия в ЕС или ЕАЭС. По словам диктатора, тогда возможен путь интеллигентного "развода".

