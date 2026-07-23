Возле Гренландии впервые засняли редкий вид кальмаров (видео)

Существует 68 видов короткохвостых кальмаров, но не все виды хорошо изучены.

В ледяных водах Северной Атлантики вокруг Национального парка Северо-Восточной Гренландии, где NASA случайно нашло подо льдом ужасающий артефакт Холодной войны, исследователи обнаружили нечто чудесное: арктического короткохвостого кальмара с икрой. Об этом пишет Discover Magazine.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Polar Biology, это первый случай обнаружения этого вида кальмаров в парке. Арктические короткохвостые кальмары (Rossia moelleri) встречаются редко, а запечатлеть их на видео в этом национальном парке - еще большая редкость.

"Национальный парк Северо-Восточной Гренландии - крупнейший национальный парк на Земле, но один из наименее биологически изученных морских регионов Арктики", - заявила Пейдж Марони из Школы биологических наук Университета Западной Австралии, ведущий автор исследования.

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Отмечается, что эти результаты подчеркивают важность морских исследований в этом в основном неисследованном районе и то, как изменение климата может повлиять на виды, обитающие здесь в будущем.

Обнаружение арктического короткохвостого кальмара

Марони и ее команда запечатлели кальмара с помощью легкого дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV). Судя по всему, это была зрелая самка, а рядом находились три икринки, похожие на гроздь винограда. Кальмар имел переливающийся фиолетово-оранжевый цвет и длину около 10 сантиметров.

Важно, что эти данные указывают на то, что в этой арктической фьордовой системе с минусовой температурой действительно происходит активное размножение головоногих моллюсков. Марони сказала:

"Кальмар и икринки были обнаружены на глубине 50 метров в воде с температурой около −1,6 °C, что подчеркивает устойчивость морской жизни в одной из самых экстремальных сред на Земле".

Почему это открытие так важно

По данным Окинавского института науки и технологий, существует 68 видов короткохвостых кальмаров, но не все виды хорошо изучены. Согласно исследованию, данные о биоразнообразии этих кальмаров остаются неравномерно распределенными. Информации о биоразнообразии кальмаров в глубоководных полярных регионах очень мало. Эти регионы, такие как Национальный парк Северо-Восточной Гренландии, также изучены хуже, чем другие морские экосистемы.

Поскольку головоногие моллюски, такие как кальмары, очень чувствительны к изменениям окружающей среды, понимание их экосистем имеет решающее значение. Это новое открытие может помочь науке лучше понять кальмаров, обитающих в этом регионе.

"Установление знаний о биоразнообразии в этом регионе имеет решающее значение для понимания функционирования экосистем и их устойчивости в условиях ускоряющегося изменения климата. Это исследование предоставляет ценную новую основу для отслеживания экологических изменений в быстро нагревающейся Арктике", - пояснила ученая.

Использование яхт для науки

Интересно, что частично это исследование стало возможным благодаря организации "Яхты для науки". Благодаря этой организации исследовательские группы могут использовать частные яхты для коротких, специализированных исследовательских поездок в менее изученные морские экосистемы.

В рамках этого исследования Марони и ее команда приняли участие в экспедиции Polar BLAST на борту судна Secret Atlas Micro Cruise Expedition при поддержке организации Yachts for Science. Она пояснила:

"Наши результаты показывают, что наука с низким воздействием на окружающую среду и экспедиционный туризм могут помочь восполнить существенные пробелы в изучении биоразнообразия в отдаленных полярных регионах. В малоизученных полярных экосистемах даже одно подтвержденное наблюдение может дать важную информацию о распространении видов, их размножении и устойчивости к изменению климата".

Отмечается, что необходимы дополнительные исследования для лучшего понимания экологии арктического короткохвостого кальмара, но на данный момент наука на шаг ближе к тому, чтобы узнать больше об этих уникальных существах.

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