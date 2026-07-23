Эти 7 элементов на кухне уже выглядят устаревшими: дизайнеры назвали антитренды 2026 года

Эти некогда популярные цвета и отделочные материалы вышли из моды.

Как и любое другое пространство в доме, кухня имеет свои актуальные тенденции в дизайне. В 2026 году некоторые ранее популярные решения отошли на второй план. Вместо этого в тренде – более тёплые, уютные и индивидуальные интерьеры, пишет marthastewart.com.

При обновлении кухни важно обращать внимание не только на новые тенденции, но и на решения, которые постепенно теряют актуальность. Некоторые цвета, материалы и элементы отделки, которые еще недавно были популярны, дизайнеры уже считают устаревшими.

Специалисты отмечают, что современные кухни становятся менее однотипными: вместо универсальных решений в них появляется больше индивидуальности, тепла и уюта.

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Эксперты назвали несколько кухонных решений, от которых советуют отказаться, если хочется создать актуальный и долговечный интерьер.

Среди них – цвета, отделочные материалы и элементы дизайна, которые уже не соответствуют современным тенденциям.

Глянцевые поверхности

Гладкие фасады без текстуры, глянцевый лак и отсутствие деталей еще недавно считались признаком роскошной кухни. Однако в 2026 году такие решения могут выглядеть слишком холодными и безликими.

По словам экспертов, современная роскошь заключается в сочетании различных материалов, а глянец стоит использовать лишь в качестве акцента. Дизайнеры советуют добавлять натуральное дерево, фактурную штукатурку или камень с выраженным рисунком, чтобы сделать интерьер теплее.

Темно-синие кухонные острова

Темно-синий кухонный остров долгое время был популярным способом добавить контраста в интерьер без использования ярких цветов. Однако из-за широкого распространения это решение стало выглядеть предсказуемо.

По словам специалистов, владельцы домов чаще выбирают более мягкие цветовые палитры, которые создают более тёплую и целостную атмосферу. Среди наиболее актуальных вариантов – натуральные зеленые оттенки, цвета грибных тонов, приглушенный сливовый или теплые нейтральные цвета.

Массивные прямоугольные вытяжки

Акцентные вытяжки остаются популярными, но дизайнеры отходят от тяжелых прямоугольных моделей в пользу конструкций из штукатурки или гипсокартона с мягкими изгибами. Такие формы придают кухне тепла и создают более изящный архитектурный акцент.

Черная матовая фурнитура

Она оставалась популярной на протяжении последнего десятилетия, но теперь уже не является универсальным выбором. Владельцы домов всё чаще обращают внимание на более тёплые металлы.

Дизайнеры советуют использовать полированный никель, сатинированную или необработанную латунь. Такие материалы придают кухне сдержанную элегантность и выглядят более вневременными.

Белая плитка

Белая плитка долгие годы была популярным выбором для кухонного фартука благодаря простоте и универсальности. Однако её повсеместное использование сделало этот вариант менее выразительным.

Вместо этого дизайнеры советуют выбирать керамику ручной работы, фактурный камень или фартук из цельной плиты.

Шкафы от стены до стены

Сплошные ряды верхних шкафов могут сделать кухню однообразной, поэтому дизайнеры меняют подход к организации хранения.

Эксперты советуют добавлять фасады со стеклом или открытые полки, чтобы сделать интерьер более легким и многослойным без потери функциональности.

Монохромные кухни

Оформление кухни в одном цвете создает аккуратный вид, но современные интерьеры всё чаще сочетают различные материалы.

Дизайнеры советуют сочетать окрашенные фасады с деревом, натуральным камнем или другими материалами, чтобы придать интерьеру глубину и сделать его более выразительным.

Подробнее об организации кухни

Ранее дизайнер интерьеров назвала 8 вещей, из-за которых ваша кухня может выглядеть хуже. По её словам, слишком модные или непрактичные элементы декора могут оказаться неудачным решением.

Она считает, что кухня должна быть прежде всего удобной для повседневной жизни, а не отражением мимолетных трендов.

Также УНИАН писал о том, что кухонные островки уходят в прошлое. Дизайнеры предлагают альтернативу, которая поможет оптимизировать пространство в помещении.

В тех случаях, когда кухонный остров не является удачным решением, его может заменить полуостров.

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