Мировой производитель игрушек Mattel по ошибке выпустил партию кукол из фильма "Злая" (Wicked), на упаковке которых - ссылка на порносайт.
Как пишет CNN, Mattel уже извинился за опечатку на упаковке своих новых кукол. Уточняется, что вследствие досадной ошибки на упаковке значится ссылка на вебадрес порнографического сайта, а не на страницу, посвященную ленте.
"Вместо того, чтобы направлять читателей на официальный сайт экранизации популярного мюзикла, отмеченного премией "Тони", информация, обнаруженная на коробках с куклами специального выпуска, ведет на страницу, для входа на которую пользователям должно быть не менее 18 лет", - говорится в публикации.
На ошибку обратили внимание пользователи социальных сетей, о чем рассказали на платформе X, и это вызвало большой ажиотаж.
"Компания Mattel узнала о опечатке на упаковке коллекционных кукол Mattel Wicked, которые в основном продаются в США, которая должна была направлять потребителей на официальную целевую страницу WickedMovie.com", - сказано в заявлении компании.
В нем Mattel также извинилась за инцидент, подчеркнув, что принимает оперативные меры для его исправления. В частности, изымает кукол из крупных розничных сетей, таких как Target и Walmart. В компании также напомнили родителям, что неверно указанный сайт не подходит для детей, и порекомендовали тем, кто уже приобрел игрушки, выбросить упаковку или закрыть ссылку.
CNN обращает внимание, что ошибка получила широкую огласку, и теперь возникают вопросы о контроле качества и последствиях такой путаницы, особенно когда в игру вступает такой сильный бренд, как Mattel.
Фильм "Зла" с певицей Арианой Гранде и номинированной на "Оскар" актрисой Синтией Эриво является адаптацией знаменитого бродвейского мюзикла и приквелом к классической сказке "Волшебник страны Оз". Первая часть фильма выйдет на экраны 22 ноября, а вторая ожидается в ноябре 2025 года.
Mattel Inc - американская компания, основанная в 1945 году. Является производителем игрушек, масштабных моделей техники, кукол Барби, Monster High, Ever After High. Штаб-квартира - в Эль-Сегундо, штат Калифорния.
Новости об игрушках
Напомним, хорошие игрушки времен Советского Союза стоит бережно хранили и передавали из поколения в поколение. В 21 веке многие выбрасывают советский винтаж, покупая своим детям новые модные игрушки, но оказалось, что можно продать советские елочные игрушки - цена на них, как и на другие игрушки для детей, очень высока. К примеру, коллекционеры ищут чаще всего новогодние игрушки СССР. Дело в том, что тогда елочные украшения были не просто разноцветными шариками. Игрушки делали в форме различных предметов, в частности, людей, птиц, зверей и персонажей сказок. Материал - прочное стекло, а качество красок было таким, что даже через 80 лет эти игрушки, при условии бережного отношения, имеют прекрасный вид. Именно поэтому антиквары готовы отдать большие деньги за такие предметы.