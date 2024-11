Из-за опечатки на упаковке игрушки изымают из крупных розничных сетей.

Мировой производитель игрушек Mattel по ошибке выпустил партию кукол из фильма "Злая" (Wicked), на упаковке которых - ссылка на порносайт.

Как пишет CNN, Mattel уже извинился за опечатку на упаковке своих новых кукол. Уточняется, что вследствие досадной ошибки на упаковке значится ссылка на вебадрес порнографического сайта, а не на страницу, посвященную ленте.

"Вместо того, чтобы направлять читателей на официальный сайт экранизации популярного мюзикла, отмеченного премией "Тони", информация, обнаруженная на коробках с куклами специального выпуска, ведет на страницу, для входа на которую пользователям должно быть не менее 18 лет", - говорится в публикации.

На ошибку обратили внимание пользователи социальных сетей, о чем рассказали на платформе X, и это вызвало большой ажиотаж.

"Компания Mattel узнала о опечатке на упаковке коллекционных кукол Mattel Wicked, которые в основном продаются в США, которая должна была направлять потребителей на официальную целевую страницу WickedMovie.com", - сказано в заявлении компании.

В нем Mattel также извинилась за инцидент, подчеркнув, что принимает оперативные меры для его исправления. В частности, изымает кукол из крупных розничных сетей, таких как Target и Walmart. В компании также напомнили родителям, что неверно указанный сайт не подходит для детей, и порекомендовали тем, кто уже приобрел игрушки, выбросить упаковку или закрыть ссылку.

CNN обращает внимание, что ошибка получила широкую огласку, и теперь возникают вопросы о контроле качества и последствиях такой путаницы, особенно когда в игру вступает такой сильный бренд, как Mattel.

Фильм "Зла" с певицей Арианой Гранде и номинированной на "Оскар" актрисой Синтией Эриво является адаптацией знаменитого бродвейского мюзикла и приквелом к классической сказке "Волшебник страны Оз". Первая часть фильма выйдет на экраны 22 ноября, а вторая ожидается в ноябре 2025 года.

Mattel Inc - американская компания, основанная в 1945 году. Является производителем игрушек, масштабных моделей техники, кукол Барби, Monster High, Ever After High. Штаб-квартира - в Эль-Сегундо, штат Калифорния.

