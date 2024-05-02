Компания зарегистрировалась как поставщик электронных услуг.

Компания, которой принадлежит сервис PornHub, зарегистрировалась плательщиком налога на добавленную стоимость в Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Спасибо PornHub за уважение к нашим налоговым законам! Компания, которой принадлежит сервис PornHub, наконец зарегистрировалась плательщиком НДС, как поставщик электронных услуг", - отметил он.

И теперь, добавил депутат, можно "следить за добросовестной уплатой налогов не только Only Fans".

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"Последняя, к слову, пополнила бюджет на $0,7 млн за I квартал", - отметил нардеп.

Он также напомнил, что продолжается компания декларирования лицами-нерезидентами, которые осуществляют операции по поставке электронных услуг физическим лицам.

"В I квартале 2024 года имеем плюс 17 новых плательщиков. На сегодня 78 (из 105) плательщиков задекларировали свои налоговые обязательства на сумму 2,4 млрд гривень (25,5 млн евро и $32,6 млн)", - написал Гетманцева.

В то же время крупнейшие плательщики НДС с цифровых услуг задекларировали и уплатили более 2 млрд грн еще до наступления предельного срока. Речь идет о Google, Apple, META Platforms и Valve Corporation.

"В целом можно отметить векторную положительную динамику: крупные международные цифровые компании находят украинский рынок экономически привлекательным; растет честная конкуренция на рынке цифровых услуг; ответственный бизнес работает на укрепление украинской экономики и государства", - отметил парламентарий.

Деятельность PornHub в Украине

Как сообщал УНИАН, в декабре Государственная налоговая служба Украины оштрафовала за неуплату налогов компанию, управляющую сайтом PornHub.

Тогда Гетманцев отметил, что компания, которая оперирует сайтом PornHub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере 5 тыс. 543 доллара США и соответствующее налоговое уведомление-решение направлено компании и в Агентство дохода Канады.

Депутат уточнил, что речь идет о неуплате так называемого "налога на Google", каждая копейка которого идет на финансирование нужд армии Украины.

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