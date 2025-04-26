С такими знаниями ваш автомобиль никогда не "пострадает".

Птичий помет — это настоящая головная боль для автовладельцев. Он не только портит внешний вид машины, но и со временем может повредить лакокрасочное покрытие. Именно поэтому многие задаются вопросами о причинах такого поведения птиц и решениях проблемы. Кроме того, расскажем, на какие машины чаще всего гадят птицы.

Недавно в сети появилось вирусное видео, в котором показан простой и дешевый способ исправить эту ситуацию. И что самое удивительное — вам нужно потратить всего 50 гривен, пишет Express.

Как защитить машину от птичьего помета

Секрет в обычном кондиционере для волос, который образует на поверхности автомобиля защитную плёнку. Она, в свою очередь, препятствует прилипанию птичьего помета, насекомых и пыли.

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Как это работает:

Смешайте немного кондиционера с водой в пульверизаторе.

После мытья машины распылите смесь на кузов.

Протрите сухой мягкой тканью до блеска.

Дело в том, что кондиционер содержит в составе силиконы (диметикон, например), которые и создают на поверхности автомобиля гладкий слой, к которому сложнее прилипнуть всякой грязи. Благодаря этому помет птиц легче удаляется, не оставляя видимых пятен.

Почему птицы постоянно какают на машину

Птицы не могут специально выбрать именно ваш автомобиль для того, чтобы "сделать свое дело". Но некоторые факторы все же могут увеличивать вероятность того, что они испачкают ваше авто. Например, их могут привлекать яркие и блестящие поверхности. По статистике от этой проблемы чаще страдают красные машины. За ними следуют синие и черные.

Кроме того, птицы часто сидят на деревьях или проводах, расположенных над парковочными местами, и, соответственно, испражняются прямо на стоящие под ними автомобили.​

Как отпугнуть птиц, чтобы не гадили

Существует несколько методов, которые могут помочь избавиться от птиц поблизости вашего автомобиля. Один из них — использование отражающих предметов, таких как подвешенные компакт-диски или специальные ленты, которые создают блики и пугают птиц. Также можно установить на крыше машины муляжи хищников, например, пластиковых змей.

Есть и то, что помогает отпугнуть птиц, помимо "визуальных" предметов. К примеру, звуковые устройства, издающие звуки хищников или резкие шумы, или же специальные гели или спреи с запахами, неприятными для птиц.

Какой запах не переносят птицы

Птицы чувствительны к определенным запахам. Например, они не переносят запах уксуса, ментола или эфирных масел, таких как масло перечной мяты. Однако эффективность этих средств может варьироваться, и важно убедиться, чтобы они безопасны для лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.​

В целом, чтобы защитить машину от птичьего помета, рекомендуется просто парковаться вдали от деревьев и линий электропередач и использовать защитные чехлы.

Другие интересные новости для автомобилистов

Ранее УНИАН сообщал о двух дешевых моделях авто, о покупке которых даже заикаться не стоит. По словам эксперта, одной такой моделью является Opel/Vauxhall Corsa E с 1,4-литровым бензиновым двигателем.

Кроме того, ведущий механик предупредил, что обычный ремонт автомобиля может "засорить двигатель". Например, он может пострадать из-за самого обычного автомобильного герметика, используемого для остановки утечек масла.

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