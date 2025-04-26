Трамп допустил встречу с Зеленским в Риме

Оба лидера прибыли в итальянскую столицу для прощания с Папой Римским Франциском.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время визита в Рим на похороны Папы Римского Франциска.

"Я буду встречаться с итальянцами, с вашим премьер-министром", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов накануне визита в Рим, передает DW.

На уточняющий вопрос итальянской прессы о том, состоится ли встреча Трампа с Зеленским в Риме, американский президент ответил: "Это возможно".

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Похороны Папы Франциска - мировые лидеры едут в Рим

21 апреля утром стало известно о смерти Папы Римского Франциска. Он ушел из жизни в 88 лет. Как сообщил Ватикан, причиной смерти стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность.

22 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он примет участие в похоронах Папы Римского Франциска, которые состоятся в субботу, 26 апреля.

Также известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Рим и Ватикан для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

В Рим уже прибыл президент США Дональд Трамп в сопровождении жены Мелании. По данным СМИ, Киев обратился к Риму и другим партнерам с просьбой провести саммит по Украине, когда лидеры ряда государств приедут на похороны Папы Римского.

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