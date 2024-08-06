Некоторые советские игрушки на елку можно выгодно продать.

Найти хорошие игрушки, как и все остальное, в Советском Союзе было непросто, но если удавалось, то вещь бережно хранили и передавали из поколения в поколение. В 21 веке многие выбрасывают советский винтаж, покупая своим детям новые модные игрушки, но оказалось, что можно продать советские елочные игрушки - цена на них, как и на другие игрушки для детей, очень высока.

Ранее мы говорили о том, сколько стоит советский сервиз.

Сколько могут стоить елочные игрушки СССР

Начнем с того, что коллекционеры ищут чаще всего - новогодние игрушки СССР. Все дело в том, что во времена Советского Союза елочные украшения были не просто разноцветными шариками. Игрушки делали в форме разных предметов, в том числе, людей, птиц, зверей и персонажей сказок. Материал - прочное стекло, а качество красок было таким, что даже через 80 лет эти игрушки, при бережном отношении, выглядят отлично. Именно поэтому антиквары готовы отдать большие деньги за такие предметы.

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Цена, в первую очередь, зависит от года выпуска. Чем старше изделие - тем сложнее его найти, тем дороже оно стоит. К примеру, советские игрушки на елку начала 20 века очень дорогие и редкие, а вот украшениями 70-х годов никого не удивить - они есть во многих семьях, но и среди них бывают весьма ценные экземпляры. Второе, что важно понимать - это не только возраст игрушки, но и ее состояние. Идеальный внешний вид гарантирует высокую стоимость, но даже самый маленький скол или трещина могут снизить цену на 90%.

Самые дорогие редкие елочные игрушки СССР

Мы предлагаем вам посмотреть, какие советские новогодние игрушки, по данным сайта OLX и других товарных площадок, сейчас можно дорого продать - для коллекционеров они особенно важны, поэтому если у вас найдутся такие елочные украшения, смело можете попробовать выручить за них "кругленькую" сумму:

Ребенок на качелях Артель (1930-е годы) - от 50 000 грн;

Чиполлино (стандартный набор из 16-ти фигурок и расширенный из 23-х) - от 3 500 грн за каждую фигурку;

15 республик СССР (без коробки и с коробкой) - от 20 000 грн;

Доктор Айболит (набор из 5 игрушек) - 5 000 грн;

Баба Бабариха (50-е годы) - от 5 000 грн;

Конек-Горбунок (из стекла, покрыт глазурью) - 2 500 грн.

Конечно, не у каждого жителя современной Украины есть абсолютно все такие редкие елочные игрушки СССР - каталог достаточно уникален. Тем не менее, даже по одной, без набора, но в хорошем состоянии можно продать редкие экземпляры за приличную сумму. Особенно ценятся одиночные фигурки из набора "Чиполлино": Синьор Помидор за решеткой, Барон Апельсин, Лук-порей, собака-ищейка Держи-хватай, генерал Мышь Долгохвост и другие.

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