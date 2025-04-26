Синоптики прогнозируют сильный ветер и заморозки.

На Харьковщине на четыре дня подряд, с 26 по 29 апреля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

По прогнозу, сегодня днем по городу ожидаются порывы ветра со скоростью 15 - 20 м/с.

Также по Харьковской области ожидаются порывы ветра 15 - 20 м/с, местами град и шквал.

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Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

Также в течение 27-29 апреля ночью по Харьковской области ожидаются заморозки. Температура упадет до 0°...-5°. Из-за этого объявлен IІ уровень опасности, оранжевый.

26 апреля на Харьковщине будет облачно. Ожидается небольшой дождь, днем в юго-восточной половине области осадки будут умеренными. Местами возможны грозы, а днем - град и шквалы. Ветер будет 7-12 м/с, днем порывы будут усиливаться до 15-20 м/с. Температура днем снизится до 13-18°, местами до 20-25°. В Харькове также ожидается небольшой дождь, северный ветер 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура днем 16-18°.

27 апреля на Харьковщине будет переменная облачность. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем возможен кратковременный дождь. Северный ветер будет достигать 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 8-13° тепла.

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