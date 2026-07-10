Производство бензина в России обрушилось: Reuters оценило масштабы дефицита

В России приостановилась работа многих заводов, в том числе двух крупнейших производителей бензина.

Производство бензина в России упало до уровня, покрывающего лишь около 65% сезонного спроса. После ударов украинских дронов по крупным нефтеперерабатывающим заводам остановились мощности, которые производили значительную долю топлива в стране, пишет Reuters.

Отмечается, что Украина усилила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, в частности на крупные нефтеперерабатывающие заводы, пытаясь подорвать способность Москвы вести войну.

Из-за повреждений остановилась работа многих НПЗ, включая двух крупнейших производителей бензина в стране – "НОРСИ" и Омский НПЗ. Еще один крупный производитель бензина, Саратовский НПЗ, также был вынужден прекратить производство.

Видео дня

По словам анонимных источников, дефицит бензина сейчас составляет 40–45 тысяч метрических тонн в сутки, или около 35 % от необходимого объема в этот сезон, когда летняя погода повышает спрос на топливо из-за более активного использования автомобилей. В июне суточный дефицит составлял 25%.

Ежедневный спрос на бензин в России в пик летнего потребления составляет примерно 115–120 тысяч тонн.

Среди предложений правительства по борьбе с дефицитом топлива – запрет на экспорт дизельного топлива, бензина и авиационного топлива. Россия также начала импортировать топливо: поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в РФ в июне достигли месячного рекорда, а на прошлой неделе источники в отрасли сообщили о начале морских поставок из Индии.

По словам трейдеров, из Беларуси в Россию ежедневно поставляется до 6 тысяч тонн бензина. Также используются запасы из хранилищ.

Вице-премьер Александр Новак в среду во время телевизионного заседания правительства заявил, что ситуация с топливом остается сложной и что "текущая ситуация на заправках вызывает беспокойство у общества".

Дефицит топлива и атаки на НПЗ России

Как писал УНИАН, Украина изменила военную стратегию, делая ставку не на масштабные наступления, а на системное ослабление военного и экономического потенциала России. В этом году значительно возросло количество ударов по нефтеперерабатывающим заводам и топливным хранилищам, что уже привело к дефициту топлива в России.

10 июля стало известно о массированной атаке дронов на Ростовскую область. Тогда сообщалось о попаданиях и масштабных пожарах как минимум на двух нефтебазах и в порту.

9 июля сообщалось, что на фоне топливного кризиса в РФ россияне, проживающие в регионах, граничащих с Казахстаном, начали массово ездить в соседнюю республику за бензином. Министерство внутренних дел Казахстана тогда отметило, что для предотвращения незаконного перемещения топлива власти Казахстана установили на границе блокпосты.

Вас также могут заинтересовать новости: