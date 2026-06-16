В Китае отреагировали на обвинения ЕС в подготовке российских военных к войне

В МИД Китая заявили, что эти утверждения беспочвенны.

В Китае опровергли заявление представителей Европейского Союза о том, что Пекин подготавливает российские войска к участию в войне против Украины. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь на брифинге.

"Эти утверждения беспочвенны и носят чисто клеветнический характер", - сказал он.

Линь Цзянь не стал говорить о том, оказывает ли Китай какую-либо поддержку России в войне против Украины.

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Напомним, что ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Китай обучал российских военных для участия в войне против Украины. Она отметила, что сейчас Евросоюз тщательно оценивает последствия этой информации.

Реакция Китая на российский удар по Киево-Печерской лавре

Ранее Министерство иностранных дел Китая отреагировало на российский удар по Киево-Печерской лавре 15 июня. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Украина и РФ должны "приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования конфликта".

Линь Цзянь заверил, что Китай "всегда поддерживал и продолжает поддерживать мирный диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь к завершению кризиса".

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