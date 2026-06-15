Появилась реакция Китая на российский удар по Киево-Печерской лавре

В Китае заявили, что поддерживают мирный диалог как единственный путь к разрешению кризиса.

Министерство иностранных дел КНР отреагировало на российский удар по Киево-Печерской лавре 15 июня. В ведомстве призвали все стороны "приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования конфликта". Об этом сообщает Укринформ.

Во время брифинга пресс-секретарь МИД Китая Линь Цзянью по просьбе журналистов прокомментировать обстрел лавры сказал, что "в вопросе "украинского кризиса" позиция Китая была и остается последовательной и четкой".

"Китай всегда поддерживал и продолжает поддерживать мирный диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь к завершению кризиса и призывает все стороны приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования конфликта", – отметил дипломат.

Видео дня

Реакция на удар по Киево-Печерской лавре

Как сообщал ранее УНИАН, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко отреагировал на удар по Лавре. Он назвал кремлевского диктатора Владимира Путина одним из величайших варваров в истории и подчеркнул, что только россияне, "у которых нет ничего святого, могут умышленно повредить Киево-Печерскую лавру – уникальный объект наследия ЮНЕСКО, находящийся под особой охраной". Также Сибига сообщил, что Украина срочно инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы, "требуя немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что российский удар по Лавре – "это как бомбардировка Нотр-Дама". По его мнению, Россия "в очередной раз продемонстрировала всю жестокость своих действий". Французский министр добавил, что это "абсолютно неприемлемо". А еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос предположила, что Россия не случайно атаковала Киев именно 15 июня, ведь в этот день открывается первый переговорный кластер Украины с ЕС. По ее мнению, Москва показала, чего боится больше всего, – демократической Украины, которая является частью Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: