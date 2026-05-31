Китай и Казахстан планируют проложить маршрут протяженностью 4 250 км в обход России, - СЗР

Китай намерен в ближайшее время нарастить грузовые перевозки с Европой через Транскаспийский международный транспортный маршрут, который проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход территории России. Общая длина маршрута составляет более 4 250 км, а его самый длинный участок пролегает именно по территории Казахстана. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

"Логистика по этому коридору считается более сложной, чем транзит через Россию, ведь она сочетает железнодорожные перевозки, портовую инфраструктуру, паромные переправы и сложные таможенные процедуры между несколькими государствами. Однако Пекин и Астана активно прорабатывают этот проект. Главные причины - токсичность, подсанкционность и ненадежность РФ, а также стремление сократить нестабильные сегодня морские маршруты", - объясняют в ведомстве.

Для того, чтобы реализовать такие планы, компания "Казахстанские железные дороги" (KTZ) объявила о намерении инвестировать около 10 млрд долл. США в модернизацию железнодорожной, портовой и терминальной инфраструктуры до 2030 года.

"В 2026 году планируется построить 900 км новых железнодорожных путей. В частности, около 300 км на участке Аягоз - Бахты, что создаст третий железнодорожный переход на границе с Китаем. Это позволит увеличить пропускную способность направления с 55 млн до 100 млн тонн в год к 2030 году. Чтобы ликвидировать "узкие места" на воде, KTZ инвестирует более 100 млн долл. США в шесть новых грузовых судов для рейсов между портами Актау, Курик и Баку", - добавляют в службе.

На фоне этого в 2026 году KTZ готовит первичное публичное размещение акций (IPO) с возможным листингом в Лондоне, Гонконге и Казахстане. Эти средства будут направлены на обновление подвижного состава и развитие маршрутов.

По данным ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут", объемы перевозок по коридору составили 2,76 млн т в 2023 году, 4,48 млн т в 2024 году и 4,12 млн т в 2025 году. В первом квартале 2026 года по маршруту прошло около 173 поездов по 55 контейнеров каждый.

Известно, что годовая цель KTZ - 600 поездов, а в 2027 году этот показатель может вырасти еще на 67%. Аналитики оценили, что когда ТМТМ заработает на полную мощность, РФ окончательно утратит статус главного транзитного узла между Азией и Европой, что обернется для нее потерей миллиардов долларов.

Как писал УНИАН, из-за ситуации на Ближнем Востоке топливный кризис может вызвать новые банкротства авиакомпаний. По словам топ-менеджера Ryanair, наибольший риск грозит перевозчикам, которые испытывали финансовые проблемы еще до начала войны между Ираном и США.

"Я думаю, что этой зимой мы увидим, как некоторые более слабые авиакомпании, которые и до войны находились в сложном положении, могут просто не выжить", - отметил Сорахан.

В то же время Politico сообщало, что Украина предлагает России "аэропортовое перемирие" с участием Европы. Он отметил, что этот вариант перемирия предоставил бы европейским лидерам конкретную роль в дипломатии в то время, когда переговоры между Москвой и Киевом под руководством США замедлились.

