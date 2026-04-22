В ЕС могут запретить въезд в страны Европы россиянам, воевавшим против Украины, – Каллас

Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что гражданам России, воевавшим против Украины, могут запретить въезд в Европейский Союз, сообщает сайт Европейской службы внешних действий (EEAS).

Указывается, что соответствующее предложение будет представлено на заседании Европейского совета, которое должно состояться в июне этого года.

"В конечном итоге, к июньскому заседанию Европейского совета мы подготовим предложения по ограничению въезда бывших российских боевиков в Европейский Союз", – заявила Каллас.

Примечательно, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х отреагировал на заявление Каллас и отметил, что приветствует это решение.

"Это своевременный и долгожданный шаг, который продемонстрирует каждому россиянину, что, подписывая контракт на участие в преступной агрессивной войне против Украины, он одновременно подписывает себе запрет на въезд в Европу", – отметил Сибига.

По мнению главы МИД Украины, такой запрет для россиян будет справедливым, поскольку люди, воюющие против европейских государств, не должны иметь возможности свободно путешествовать по ЕС.

"Я призываю все государства-члены ЕС поддержать эту чрезвычайно важную меру", – написал Сибига.

Ранее УНИАН сообщал, что , по словам постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника, Кремль должен отправить на смерть еще полтора миллиона россиян, чтобы оккупировать территорию Донецкой области, которая остается под контролем Украины. Мельник отметил, что в случае сохранения медленного "улиточного" темпа продвижения российских оккупантов на фронте, для оккупации всей Украины стране-агрессору придется пожертвовать жизнями 122 миллионов своих военных. Постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что Россия получает минимальные территориальные завоевания за счет чрезвычайно высокой человеческой цены. Мельник назвал шантажом требование российского диктатора Владимира Путина к Украине отдать без боя 20% территории Донецкой области, которую контролируют ВСУ.

Также мы писали, что Мельник призвал Европу и США усилить санкционное давление на Россию. Он привел данные, что недавняя отмена США санкций на продажу российской нефти может принести стране-агрессору около 10 миллиардов долларов только за апрель. Постпред Украины при ООН отметил, что этих денег хватит для производства до полумиллиона "Шахедов". Мельник уверен, что Россия не сможет выиграть войну, и даже высокие цены на нефть ей в этом не помогут.

