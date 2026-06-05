Путин больше не может скрывать от россиян катастрофу в войне с Украиной, – The Telegraph

Россияне наконец-то поняли, что маленькая победоносная война идёт совсем не по плану.

На фоне ударов Украины по объектам в глубине России, в частности вблизи Санкт-Петербурга, война постепенно перестает быть чем-то далеким для жителей самых богатых российских городов. Такое мнение высказал британский военный эксперт и бывший полковник армии Великобритании Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для The Telegraph.

Автор отмечает, что последние масштабные атаки на территории РФ свидетельствуют о новом этапе войны. По его словам, Украина все чаще демонстрирует способность поражать цели, которые ранее считались недосягаемыми, что может свидетельствовать об изменении инициативы в войне.

Особое внимание автор обращает на то, что украинские дроны и ракеты теперь способны достигать Москвы и Санкт-Петербурга. В результате состоятельные россияне, которые раньше воспринимали войну как события где-то далеко от себя, начинают ощущать ее последствия непосредственно.

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"Для многих состоятельных россиян, живущих в этих городах, война больше не является далеким конфликтом, ведущимся в степях восточной Украины. Она начинает затрагивать их повседневную жизнь", – пишет автор.

По словам де Бреттон-Гордона, меняются и настроения в отношении мобилизации. Если раньше основная тяжесть войны ложилась на более бедные регионы, этнические меньшинства и заключенных, то теперь жители крупных городов все больше опасаются, что их сыновей также могут отправить на фронт. Именно эти опасения, считает автор, начинают влиять на общественное отношение к войне.

Еще одним признаком проблем внутри страны эксперт называет рост зависимости России от иностранной рабочей силы. В частности, в страну прибывают работники из Индии и других государств, чтобы заполнить вакансии, оставшиеся после мобилизации, гибели на фронте или выезда мужчин за границу.

По мнению автора, российским властям становится все сложнее скрывать последствия затяжной войны и значительных человеческих потерь.

В то же время автор предполагает, что Россия может приближаться к критическому этапу войны. По мнению де Бреттон-Гордона, если развитие событий и в дальнейшем будет неблагоприятным для Кремля, нынешнему российскому лидеру вряд ли удастся спокойно завершить политическую карьеру.

"Маловероятно, что Путину позволят спокойно уйти на пенсию в Москве, если война и дальше будет складываться для него неудачно", – резюмирует он.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, командование РФ все чаще возвращает на фронт тяжелораненых военных, иногда прямо из больниц или даже после официального увольнения по состоянию здоровья. Правозащитники и родственники рассказывают о случаях, когда солдат с потерей зрения, слуха, тяжелыми ранениями и переломами признавали годными к службе или заставляли подписывать новые контракты и отправляли обратно в зону боевых действий.

По данным экспертов, такие практики связаны с большими потерями российской армии и необходимостью постоянно пополнять личный состав, для чего власти также активно вербуют заключенных и социально уязвимых граждан.

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