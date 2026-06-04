Слепые, глухие и безрукие: раненых россиян бросают в штурм без лечения, – СМИ

Поскольку Путин боится проводить массовую мобилизацию, то вербуют заключённых, алкоголиков и бездомных.

Раненых российских солдат забирают из дома или просто из больниц либо отправляют обратно в бой сразу после ранения, прежде чем они успевают выбраться из зоны боевых действий. Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода", ссылаясь на рассказы активистов.

"Один получил ранения головы и груди, лишился левого глаза и слуха на оба уха. Другой был слеп на один глаз и видел лишь размытые, нечеткие очертания через другой. Третий имел переломы костей, многочисленные осколочные ранения, разрыв лучевого нерва и "абсолютно беспомощную правую руку", которая "просто висит", – говорится в сообщении. При этом отмечается, что всех троих, раненных на войне против Украины, отправили обратно на фронт.

В частности, рассказали о 38-летнем россиянине Павле Пидгрушном, который был приговорен к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП, но получил досрочное освобождение, вступив в армию РФ в 2023 году. Его родственник рассказал, что в апреле 2024 года Павла госпитализировали.

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"Он получил травмы головы и грудной клетки. Он потерял левый глаз. Он потерял слух – у него разорвались барабанные перепонки", – сказал родственник Дмитрий, добавив, что Подгрушного отправили домой на выздоровление и признали временно негодным к службе, но он так и не получил документов, подтверждающих этот статус.

В сообщении говорится, что Подгрушного однажды задержали, конфисковали телефон, и с тех пор семья не имеет от него никаких известий и вполне вероятно, что его забросили в зону боевых действий, где он не сможет продержаться и дня.

Правозащитник Игорь рассказал историю о воспитаннике детского дома россиянине Михаиле, который получил серьезные ранения на фронте через три месяца после подписания контракта в июне 2024 года, оставаясь с сильно ограниченным зрением. Несмотря на это, медицинская комиссия признала его годным к службе, а на следующий день "отправила его – слепого – на фронт".

Правозащитник отметил, что все чаще случаются случаи, когда военные офицеры приходят домой к солдатам, уволенным по медицинским показаниям, и заставляют их возвращаться на службу.

"Их заставляют подписать новый контракт. Обычно их запирают в гауптвахте на несколько дней. Их просто оставляют в казарме, в камере, без еды и воды. И заставляют подписать документ, в котором указывается, что последнее заключение военно-врачебной комиссии было "поддельным", – добавил Игорь.

Правозащитник отмечает, что бывают случаи, когда раненых везут на фронт прямо из больницы.

В частности, 26-летнего россиянина Андрея Перевалова именно таким образом отвезли на передовую.

"У него переломы, многочисленные осколочные ранения по всему телу, а правая рука свисает сбоку", – рассказал его друг Сергей, отметив, что Андрей был дважды тяжело ранен и сейчас "просто недееспособен".

По словам Сергея, военные "отвезли его прямо на передовую, в зону боевых действий" вблизи Покровска Донецкой области. Он отмечает, что друг записывает ему голосовые сообщения, а на заднем плане слышны взрывы.

"Он не боец в таком состоянии, а они отдают приказ "двигаться вперед". Что происходит? Они просто бросают телами по всей Украине? Выжимают нас до последней капли крови?" – отмечает россиянин Сергей.

Правозащитник Игорь рассказывает, что часто российских раненых их командиры отказываются госпитализировать. В частности, в Донецкой области 23-летний россиянин Артем Широков был тяжело ранен осколками в ногу, руку и спину. Отмечается, что хотя он истекал кровью, но мог двигаться, его отправили на штурм.

Российская служба "Радио Свобода" сообщила, что у россиян большие потери, но для оккупации Украины нужно было пополнение, поэтому военные "агрессивно вербовали заключенных, мужчин в состоянии алкогольного опьянения, а также бездомных", пообещав высокую зарплату и премии солдатам и семьям погибших бойцов.

Отмечается, что в прошлом месяце Путин подписал указ об освобождении новобранцев от долга на сумму до 10 миллионов рублей (137 000 долларов США). Пока что он избегал массового призыва, поскольку широкомасштабная мобилизация, которую он объявил в сентябре 2022 года, заставила сотни тысяч россиян бежать из страны.

Потери России в Украине

В мае британская разведка сообщила, что с начала войны в Украине погибло почти 500 000 российских солдат. Анна Кист-Батлер, глава британской разведывательной службы GCHQ, заявила, что это свидетельствует о "регрессе" президента РФ Владимира Путина на поле боя.

Важно, что это первая оценка официального учреждения, в которой подтверждено около полумиллиона именно убитых российских солдат. Ранее озвучивалось лишь совокупное количество жертв, без четкого разделения на погибших и раненых.

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