Дроны сорвали главное российское шоу: эксперт рассказала о последствиях удара по Петербургу

Нападение на российские объекты вблизи Санкт-Петербурга стало показательным как с военной, так и с политической точки зрения.

Успешная атака украинских беспилотников на объекты в Санкт-Петербурге стала не только репутационным ударом для Кремля, но и продемонстрировала уязвимость одного из главных источников доходов России. Такое мнение высказала старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Элизабет Броу, пишет Sky News.

По словам эксперта, Украина активно использует свои возможности по производству беспилотников и постоянно находит новые способы их применения. Именно поэтому атака на российские объекты вблизи Санкт-Петербурга стала показательной как с военной, так и с политической точки зрения.

Броу назвала операцию "дерзкой" и обратила внимание на ее символический момент. Удар произошел именно тогда, когда в городе проходил крупный международный экономический форум с участием иностранных делегаций.

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"Представьте себе проведение масштабного экономического форума, участники которого видят столбы дыма над городом и понимают, что горит инфраструктура, связанная с экспортом нефти", – отметила эксперт.

По ее мнению, ситуация особенно неприятна для российского руководства еще и потому, что демонстрирует неспособность системы противовоздушной обороны полностью защитить стратегические объекты даже в районе второй по значимости агломерации страны.

"Это чрезвычайно неудобная и унизительная ситуация для Путина. Она демонстрирует, что Россия не способна полностью защитить себя от таких атак беспилотников", – подчеркнула эксперт.

По словам эксперта, Украина все активнее использует собственные достижения в сфере производства беспилотников и находит новые способы их применения для поражения стратегически важных объектов на территории РФ.

На фоне санкций и роста военных расходов именно экспорт нефти остается одним из ключевых источников поступлений в российский бюджет. Поэтому успешные удары по нефтяной инфраструктуре могут иметь для Москвы не только военные, но и ощутимые экономические последствия.

Эксперт подчеркнула, что Украина фактически продемонстрировала способность наносить удары по инфраструктуре, которая обеспечивает России поступления от экспорта энергоносителей. Именно продажа нефти и нефтепродуктов остается одним из ключевых источников наполнения российского бюджета в условиях войны и санкций.

Удар по Кронштадту в Петербурге

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Петербургский нефтяной терминал, где после ударов вспыхнул масштабный пожар. Одновременно под удар попали и военные объекты в Кронштадте, включая инфраструктуру Балтийского флота РФ.

Издание Defense Express сообщило, что украинские дальнобойные дроны, атаковавшие новый завод "Кронштадт" в Дубне, продемонстрировали исключительную точность поражения.

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