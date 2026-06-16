Как соглашение между США и Ираном может повлиять на Россию: в СМИ привели 7 примеров

Издание пояснило, что в случае заключения это соглашение устранит чрезвычайную ситуацию, которая делала Россию полезной.

В предварительном рамочном соглашении президента Дональда Трампа по Ирану наблюдается своеобразная "мексиканская патовая ситуация": Вашингтон хочет, чтобы Ормузский пролив снова открыли, Тегеран стремится к ослаблению санкций, а Москва хочет, чтобы кризис продолжался, чтобы Россия оставалась полезной, пишет Newsweek.

Издание напомнило, что, как ожидается, предварительное мирное соглашение будет подписано в пятницу, 19 июня, в Швейцарии при посредничестве Пакистана. Оно призвано положить конец войне, восстановить судоходство в Ормузском проливе и прекратить морскую блокаду Ирана со стороны США, создав 60-дневное окно для проведения переговоров по ядерной программе.

Добавляется, что в случае заключения это соглашение устранит чрезвычайную ситуацию, которая делала Россию полезной, сохранив при этом прецедент, придавший Ирану мощь.

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В статье указывается, что для российского президента Владимира Путина этот результат выгоден для его теории власти, невыгоден для его финансового баланса и губителен для его долгосрочного влияния.

"Россия делает ставку на хаос, а не на урегулирование", – отмечается в статье.

Аналитики издания назвали 7 причин, почему соглашение США и Ирана будет невыгодным для РФ:

1. Это свидетельствует об эффективности тактики создания заложников

Приводятся данные, что в первом полугодии 2025 года через Ормузский пролив ежедневно транспортировалось около 20,9 млн баррелей нефти и других жидких углеводородов, что составляет примерно пятую часть мирового потребления нефтепродуктов и более четверти морской торговли нефтью.

"Путин сделает простой стратегический вывод: зависимость – это рычаги влияния", – отмечает издание.

В публикации объясняется, что Ирану не нужно было полностью победить США, чтобы получить преимущество в переговорах; ему нужно было сделать стабильность настолько дорогой, чтобы дипломатия стала насущной необходимостью.

"Для Москвы аналогия очевидна. Газопроводы, маршруты поставок зерна, судоходство в Черном море, оккупированные территории, ядерные угрозы и похищенные гражданские лица – все это становится предметом торга, когда другая сторона стремится сохранить спокойствие", – констатирует издание.

2. Это создает "украинский прецедент", которым может воспользоваться Путин

Согласно сообщениям, иранское рамочное соглашение предусматривает 60-дневный период для проведения переговоров по ядерной программе после продления перемирия и возобновления судоходства в Ормузском проливе.

По мнению издания, подход – "сначала заморозить конфликт, а затем решать вопросы" – является именно тем дипломатическим сценарием, которого Путин хотел бы добиться в отношении Украины.

"Перемирие, при котором Россия будет удерживать украинскую территорию, даст Москве время, признание через изнурение и платформу для бесконечных переговоров об окончательном статусе", – считает издание.

Отмечается, что опасность заключается в превращении принуждения на поле боя в дипломатический залог. В Иране заложником был узкий коммерческий проход. В Украине – это земля и люди.

3. Энергетический кризис принес кругу Путина неожиданную прибыль

Издание напомнило, что иранский кризис на короткое время превратил российских энергетиков, находящихся под санкциями, в исключительных бенефициаров.

Цены на нефть упали более чем на 4 процента после заключения соглашения о продлении перемирия, что продемонстрировало, насколько большую премию за риск рынки привязывали к Ормузскому проливу.

"Ближайшее окружение Путина нажилось на этом. Игорь Сечин – генеральный директор "Роснефти" и председатель ее правления. Александр Новак – вице-премьер-министр России и бывший министр энергетики", – говорится в статье.

4. Соглашение лишает Путина выгоды от продажи нефти

Институт стран с переходной экономикой при Банке Финляндии (BOFIT) предупредил, что снижение цен на российскую нефть приведет к сокращению бюджетных поступлений и вызовет снижение темпов роста ВВП России в 2025 и 2026 годах примерно на один процентный пункт по сравнению с базовым сценарием.

По данным Центра восточных исследований, российский бюджет на 2026 год и так основывался на оптимистичных предположениях относительно цен на экспорт нефти, экономического роста и поступлений в бюджет.

"Снижение цен на нефть само по себе не приведет к поражению России, но оно облегчит применение всех других антироссийских мер", – прогнозирует издание.

5. Контролировать "теневой флот" становится проще

Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) сообщил, что в январе 2026 года экспорт российской нефти морским транспортом вырос на 19 процентов, причем 49 процентов было перевезено санкционированными танкерами "теневого флота".

Издание сообщило, что 20-й пакет санкций Европейского Союза против России предусматривал ужесточение мер в отношении "теневого флота", запрет на использование портовой инфраструктуры в связи с обходом санкций, а также создал основания для будущего запрета на предоставление морских услуг в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

"Если Ормузский пролив снова откроется и останется открытым, российские грузы потеряют защитную завесу кризиса", – говорится в статье.

Поясняется, что те же танкеры, которые казались полезными во время паники, вновь становятся объектами для досмотра.

6. Иран становится менее зависимым от Москвы

Издание сообщило, что 17 января 2025 года в Москве Россия и Иран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, охватывающий сотрудничество в сферах безопасности, энергетики, финансов, транспорта, промышленности и других отраслях.

Аналитики Института исследований войны тогда отметили, что в договоре отсутствует статья о взаимной обороне. Это ограничение сейчас имеет большое значение.

"Россия выглядела союзником Ирана, но это не спасло Иран от давления, которое привело к заключению нового соглашения. Иран, на который наложены санкции, нуждается в Москве; Иран, имеющий возможность дышать свободно, может искать других партнеров, возможно, в Пекине", – отмечает издание.

7. Это соглашение дает Западу больше возможностей для удара по российской военной экономике

Указывается, что худший для Путина вариант развития событий – это когда соглашение с Ираном снова сделает Россию главной мишенью.

"Во время кризиса в Ормузе западные правительства имели основания действовать осторожно. Слишком сильно ограничив российскую нефть, они рисковали нанести еще один удар по и без того напуганному энергетическому рынку. Как только ситуация в Ормузе успокоится, эта отмазка утратит силу", – говорится в публикации.

Объясняется, что это хуже, чем потеря нефтяной премии, поскольку это меняет операционную среду вокруг российской военной экономики.

Издание указало, что Украина уже наносит удары по энергетической цепочке России, в частности по нефтяным платформам, насосным станциям трубопроводов, энергетической инфраструктуре, нефтехранилищам, портам и нефтеперерабатывающим заводам.

В то же время продажа сырой нефти и нефтепродуктов является основным источником внешних доходов России и в значительной степени финансирует ее военные действия.

"Вот что хуже всего для Путина: соглашение не просто устраняет кризис, который сделал Россию полезной. Она может дать его врагам больше свободы для атак на системы доходов, судоходства и топлива, которые обеспечивают продолжение его войны", – объясняет издание.

Соглашение между США и Ираном: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента США Дональда Трампа, соглашение с Ираном уже достигнуто. Глава Белого дома добавил, что Тегеран обязался отказаться от создания ядерного оружия. Трамп заявил, что текст соглашения с Ираном будет обнародован 19 июня или чуть позже. При этом он подчеркнул, что санкции не будут сняты с Ирана, пока страна не выполнит свои обязательства. Президент США заверил, что Ормузский пролив будет полностью открыт к 19 июня.

Также мы писали, что британский обозреватель The Telegraph Чарльз Мур считает, что потенциальная договоренность между США и Ираном может стать тревожным сигналом для Украины. Мур не исключает, что стремление Трампа продемонстрировать быстрый мир может распространиться и на другие конфликты. В частности, он прогнозирует, что президент США будет пытаться принести подобный "мир" и в Украину. Обозреватель констатирует, что Россия будет знать, как этим воспользоваться.

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