Подход Трампа к Ирану может стать тревожным сигналом для Украины, – обозреватель The Telegraph

Стремление Трампа добиться скорейшего мира может распространиться и на другие конфликты.

Потенциальное соглашение между США и Ираном может стать тревожным сигналом для Украины, считает британский обозреватель The Telegraph Чарльз Мур.

В своей колонке он отмечает, что пока окончательный текст договоренностей между Вашингтоном и Тегераном не обнародован, а сам процесс переговоров может еще сорваться. В то же время уже сейчас, по его мнению, можно сделать определенные выводы.

Мур напоминает слова самого Дональда Трампа, который еще в 2020 году писал, что "Иран никогда не выигрывал войн, но никогда не проигрывал переговоров". Теперь, считает автор, президент США сам мог стать жертвой этого феномена.

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По мнению обозревателя, нынешнее развитие событий принесло Тегерану ряд политических преимуществ. В частности, Иран стали воспринимать не только как государство-спонсора терроризма, но и как сторону, с которой США ведут переговоры почти на равных. Кроме того, режим продемонстрировал свою устойчивость даже под серьезным давлением.

Отдельно Мур обращает внимание на то, что стремление Трампа продемонстрировать быстрый мир может распространиться и на другие конфликты.

"Из-за того, что нечто, называемое "миром", временно было восстановлено, президент Трамп попытается использовать это для других ситуаций. Он будет пытаться принести подобный "мир" и в Украину. Россия будет знать, как этим воспользоваться", – пишет автор.

Колумнист также утверждает, что союзники США могут сделать неприятный вывод: "при Трампе легче быть врагом Америки, чем ее другом". По его мнению, это особенно остро почувствуют Израиль и другие партнеры Вашингтона.

Перспективы соглашения между США и Ираном

Напомним, накануне президент США заявил, что Вашингтон достиг соглашения с Ираном, которое, по его словам, не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Дональд Трамп подчеркнул, что новая договоренность является полной противоположностью Совместному всеобъемлющему плану действий (JCPOA), заключенному при администрации бывшего президента Барака Обамы.

Подробно раскрывать содержание предварительного соглашения Трамп не стал, но дал понять, что оно охватывает, в частности, и вопрос иранского ядерного оружия. По его словам, иранцы "больше не хотят" иметь ядерное оружие и не получат его ни путем закупки, ни путем собственной разработки.

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