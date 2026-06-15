Танкеры с нефтью начали выходить из Ормузского пролива, – Трамп

Ранее Дональд Трамп заявил о заключении соглашения между США и Ираном об открытии Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие суда, загруженные нефтью, начинают выходить из Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters.

"Корабли начинают выходить из Ормузского пролива, многие из них загружены нефтью. Они движутся по южному морскому пути, который является полностью безопасным, надежным и неприкосновенным", – цитирует агентство сообщение президента США в социальной сети Truth Social.

Справка УНИАН. Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мирового нефтяного экспорта. Его фактическая перекрытие на фоне обострения отношений между США и Ираном ранее привело к резкому росту цен на нефть и перебоям в движении танкеров.

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Блокада Ормузского пролива – главное

Недавно президент Дональд Трамп заявил о заключении соглашения между США и Ираном об открытии Ормузского пролива. По его словам, соглашение также сделает невозможным получение Тегераном ядерного оружия.

После сообщений о соглашении между США и Ираном нефть резко подешевела.

Сейчас инвесторы отслеживают, насколько быстро производители на Ближнем Востоке смогут возобновить добычу и экспорт нефти после повреждений, вызванных войной, а также вернется ли в регион достаточное количество судов для перевозок.

Отметим, что, по данным CNN, подписание меморандума рассматривается лишь как начальный этап процесса.

Далее США и Иран планируют продолжить переговорный трек еще как минимум в течение 60 дней, чтобы согласовать окончательные условия урегулирования и определить параметры завершения текущего кризиса.

Пока что стороны подают разные, порой противоречивые сигналы относительно возможного содержания будущих договоренностей.

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