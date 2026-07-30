'Цифры не в пользу Запада': адмирал НАТО заявил о пробелах в обороне Альянса

Адмирал Пьер Вандье заявил, что НАТО нуждается в более дешёвых средствах ПВО серийного производства, а также в современных ракетах-перехватчиках, в частности для систем Patriot.

Запад должен коренным образом изменить подход к производству вооружений и перестроить оборонную промышленность, чтобы противостоять атакам такого масштаба, которые сейчас наблюдаются в Украине и на Ближнем Востоке. Об этом Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО по вопросам трансформации адмирал Пьер Вандье заявил в интервью Fox News.

"Сегодня математика не в пользу Запада", – заявил Вандье.

На саммите НАТО в Анкаре в начале июля союзники договорились о закупке 900 ракет для систем Patriot и инвестировании более 40 миллиардов долларов в средства борьбы с беспилотниками в течение пяти лет. В то же время Вандье подчеркнул, что простое увеличение закупок имеющегося западного вооружения не решит главной проблемы.

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По его словам, массированные ракетные атаки России по Украине показали ограниченность системы противовоздушной обороны, которая создавалась для противодействия меньшему количеству угроз. В то же время боевые действия на Ближнем Востоке привели к росту спроса на высокотехнологичные перехватчики, необходимые для борьбы с баллистическими ракетами, в частности системы Patriot и THAAD. Такие средства невозможно быстро произвести в необходимых масштабах.

"Нет возможности выпускать 50 000 ракет Patriot в год. У нас нет соответствующей цепочки поставок, да и с учетом стоимости этого оружия это не имеет смысла", – отметил адмирал.

Он подчеркнул, что НАТО нуждается в многоуровневой системе обороны: более дешевых средств, которые можно производить в больших количествах для противодействия массированным атакам дронов, а также сложных высокотехнологичных систем для борьбы с баллистическими ракетами и другими серьезными угрозами.

"Чтобы уничтожать недорогие вооружения, наступающие большими волнами, нужны одноразовые, недорогие и массово производимые средства поражения. А для уничтожения самых сложных средств поражения, таких как баллистические ракеты, все равно нужны высокотехнологичные и сложные системы", – пояснил Вандье.

В ходе саммита президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставит Украине лицензию на производство перехватчиков Patriot. Это потенциально может позволить Киеву производить больше вооружений, необходимых для защиты от российских баллистических ракет.

Впрочем, отвечая на вопрос, изменило ли это его оценку относительно того, что самих систем Patriot будет недостаточно для защиты Европы в течение следующих пяти лет, Вандье указал на более фундаментальную проблему. По его словам, западные вооружения создавались с учетом промышленной базы, которой сейчас уже нет.

"Дизайн нужно изменить. Мы находимся на этапе, когда некоторые элементы придется перепроектировать под давлением необходимости их массового производства", – добавил адмирал.

Вандье отметил, что НАТО вынуждено адаптироваться к постоянно меняющейся угрозе. По его словам, Россия продемонстрировала способность быстро анализировать опыт войны и менять свои подходы фактически каждую неделю.

"На войне, если вы не адаптируетесь, вы погибаете. Все ваше мышление должно быть направлено на то, как превзойти противника, опередить его и действовать быстрее него. И Россия в этом не так уж и плоха. Для НАТО сейчас вопрос заключается в скорости адаптации. Это игра ума", – отметил адмирал.

Украина задает темп оборонной промышленности

По словам Вандье, украинская оборонная промышленность всё чаще задает темп европейским и западным производителям, которые ранее поставляли Украине значительную часть вооружения. Украинские компании смогли быстро разрабатывать, внедрять и модернизировать системы в соответствии с изменениями на поле боя.

"Очень гибкая и быстро развивающаяся промышленная база Украины сейчас задает темп европейской и западной промышленности", – отметил Вандье.

В то же время адмирал подчеркнул, что вызовы для НАТО не ограничиваются беспилотниками и системами ПВО. По его словам, после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Европе вновь усилилось соперничество в сфере дальнобойных ракет, что создает новый период стратегической нестабильности.

Развитие украинского оружия

Ранее издание The Telegraph писало о том, что Украина создала оружейную экосистему, которой нет ни в одной стране НАТО. Как отмечали журналисты, в мастерских и небольших заводах, разбросанных по всей Украине, производство военных технологий развивается настолько быстро, что даже ведущие страны Альянса не могут их догнать.

Только в мае Минобороны Украины сертифицировало 175 новых систем вооружения для боевого применения, почти 93% из которых были полностью разработаны и изготовлены внутри страны.

В издании отмечалось, что бум производства оружия в Украине застал российского диктатора Владимира Путина врасплох. Теперь другие страны внимательно изучают подход Украины к производству оборонных технологий.

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