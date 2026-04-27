Военные расходы в США резко упали из-за прекращения помощи Украине, - SIPRI

Военные расходы в мире выросли на 2,9% за счет роста в Европе.

Мировые военные расходы в 2025 году выросли на 2,9%, при этом в Соединенных Штатах этот показатель резко снизился на 7,5%, поскольку президент Дональд Трамп приостановил новую финансовую военную помощь Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Согласно отчету, военные расходы в 2025 году выросли до 2,89 триллиона долларов, увеличиваясь 11-й год подряд. При этом доля расходов в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) достигла 2,5% – самого высокого уровня с 2009 года.

"Учитывая масштабы нынешних кризисов, а также долгосрочные цели многих государств в отношении военных расходов, этот рост, вероятно, продолжится в 2026 году и далее", – говорится в отчете SIPRI.

Видео дня

На долю трех крупнейших стран по военным расходам – США, Китая и России – пришлось в совокупности 1,48 триллиона долларов, или 51% мировых расходов.

При этом военные расходы США в 2025 году сократились до 954 миллиардов долларов, главным образом из-за отсутствия одобрения новой финансовой военной помощи Украине. За предыдущие три года финансирование США для Украины составило 127 миллиардов долларов.

При этом аналитики подчеркивают, что снижение военных расходов США в 2025 году, вероятно, будет кратковременным.

"Расходы, одобренные Конгрессом США на 2026 год, выросли до более чем 1 триллиона долларов, что является существенным увеличением по сравнению с 2025 годом, и могут вырасти еще больше до 1,5 триллиона долларов в 2027 году", – говорится в докладе.

Основной вклад в увеличение глобальных расходов внес рост на 14% в Европе до 864 миллиардов долларов. Увеличение расходов европейских членов альянса НАТО привело к самому резкому годовому росту в Центральной и Западной Европе с момента окончания холодной войны.

Мировой экспорт оружия

Объем экспорта основных видов вооружений в мире в 2021-2025 годы вырос на 9,2 процента по сравнению с предыдущим пятилетием (2016-2020 годы). При этом Россия была единственной из 10 стран-поставщиков, чей экспорт вооружений сократился.

На пять крупнейших поставщиков за этот период – США, Францию, Россию, Германию и Китай – приходилось 70 процентов всего экспорта вооружений.

При этом Украина была крупнейшим в мире получателем основных видов вооружений в 2021–2025 годах, получив 9,7 процента от общего объема мирового импорта вооружений.

