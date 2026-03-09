Украина стала крупнейшим в мире импортером оружия, - SIPRI

При этом в 2025 году объем поставок вооружений в Украину был существенно ниже, чем в 2023 или 2024 годах.

Украина была крупнейшим в мире получателем основных видов вооружений в 2021–2025 годах, получив 9,7 процента от общего объема мирового импорта вооружений, по сравнению с 0,1 процента в 2016–2020 годах. Об этом говорится в новом докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Всего с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года поставки основных видов вооружений Киеву осуществляли по меньшей мере 36 государств.

Тремя крупнейшими поставщиками были США (41% украинского импорта оружия), Германия (14%) и Польша (9,4%).

При этом в 2025 году объем поставок вооружений в Украину был существенно ниже, чем в 2023 или 2024 годах. Это во многом объясняется сокращением США военной помощи Украине в 2025 году. В то же время заметный рост секретности в отношении экспорта оружия из США в Украину затрудняет предоставление надежных оценок

В 2025 году по меньшей мере 25 государств согласились закупить у США основные виды вооружений для передачи в Украину. Поставки этого оружия, включая ракеты противовоздушной обороны и управляемые бомбы, учитываются SIPRI как экспорт вооружений из США.

В целом пятью крупнейшими получателями основных видов вооружений в 2021–2025 годах были: Украина, Индия, Саудовская Аравия, Катар и Пакистан.

Поставки оружия Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп обвинил Байдена в том, что он передал слишком много оружия Украине. В то же время похвастался, что ему удалось восстановить эти запасы, и сейчас США имеют "практически неограниченный" запас оружия, с помощью которого войны можно вести "вечно".

СМИ пишут, что на фоне продолжающихся массированных атак России ПВО Украины может столкнуться с дефицитом ракет для систем Patriot.

Также обострение противостояния между США и Ираном создает риск перенаправления американского вооружения из Украины в регион Персидского залива.

