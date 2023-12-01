В Брюсселе предлагают даже радикальные варианты решения проблемы.

В Европейском союзе занялись вопросом блокировки Венгрией важных решений по Украине. Брюссель пытается найти пути обхода вето Будапешта.

Издание Politico пишет, что одним из вариантов – наиболее радикальным – применение 7 статьи. Прописанная процедура применяется, если страна нарушает основополагающие ценности ЕС. Таким образом, Венгрия может потерять право голоса страны-члена ЕС.

В Брюсселе сейчас считают, что применение статьи 7 против Орбана может иметь негативный для ЕС результат - подпитает популизм и может запустить заставить Венгрию выйти из Союза. Поэтому дипломаты делают упор на то, как обойти вето Будапешта.

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Один из вариантов - разделить пакет поддержки для Украины на 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы на меньшие суммы. Отмечается, что это решение также не идеально, ведь так сложнее планировать и меньше уверенности в финансовом положении Украины, а также это плохой политический сигнал о расколе в ЕС. Аналогичная ситуация с военной помощью на уровне Евросоюза.

Еще один вариант решения проблемы – отложить основные решения по Украине на начало 2024 года, надеясь на улучшение ситуации. Этот вариант также дает сигнал об отсутствии единства между странами ЕС.

Путь Украины в ЕС - препятствия от Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал заблокировать помощь ЕС для Украины и предстоящее присоединеие страны к ЕС.

Кроме того, он написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором утверждает, что никакие решения по Украине не могут быть приняты до тех пор, пока не состоится "стратегическая дискуссия".

Позже Орбан заявил, что Евросоюз должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной, а не начинать переговоры о членстве.

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