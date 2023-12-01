Венгерский премьер неоднократно заявлял, что его страна не поддержит предложение Еврокомиссии в его нынешнем виде.

Европейский Союз должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной, а не начинать переговоры о членстве в ЕС, заявил сегодня утром премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как пишет Sky News, это сигнализирует о потенциальном компромиссе перед решающим саммитом ЕС.

В середине декабря лидеры стран-членов ЕС должны принять решение о том, принимать ли рекомендацию Европейской комиссии пригласить Киев начать переговоры о членстве, как только он выполнит окончательные условия, даже несмотря на то, что Украина борется с российским вторжением.

Любое такое решение требует единогласия всех 27 стран-членов Евросоюза, при этом Венгрия рассматривается как главное потенциальное препятствие. Венгерский премьер неоднократно заявлял, что его страна не поддержит предложение комиссии в его нынешнем виде.

Видео дня

Орбан повторил сегодня, что необходимо прояснить несколько вопросов, прежде чем можно будет начать переговоры о членстве с Украиной, заявив, что невозможно оценить, какие последствия членство Украины будет иметь для блока.

"Если мы не знаем [какие последствия это будет иметь], то нам не следует начинать переговоры... Поэтому я буду представлять точку зрения, что ЕС должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной. Это [соглашение] может длиться от пяти до десяти лет, давайте их сблизим, поскольку разрыв сейчас слишком велик. Давайте дадим нам время поработать вместе, и когда мы увидим, что можем работать вместе, тогда давайте поднимем вопрос членства", - сказал Орбан.

Предложение Орбана поступило на следующий день после того, как представители ЕС заявили, что Венгрия близка к открытию доступа к фондам ЕС на миллиарды евро, которые Брюссель приостановил из-за опасений, что Будапешт нанес ущерб демократической системе сдержек и противовесов в стране.

Венгерский лидер призвал к прекращению огня в Украине и сказал, что если ЕС хочет дать Украине больше денег, то ему следует создать отдельный финансовый фонд вне бюджета ЕС на основе межправительственного соглашения.

"Каждый должен вложить те деньги, которые он хочет, и мы должны отправить деньги в Украину из [этого фонда]", - сказал премьер-министр Венгрии.

Путь Украины в ЕС - препятствия от Венгрии

Как сообщал УНИАН, 14-15 декабря состоится заседание Европейского Совета на уровне глав государств и правительств стран-членов ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Евросоюза Украине, а также предстоящее вступление страны в ЕС. Он настаивает на пересмотре лидерами ЕС всей стратегии поддержки Киева.

Орбан также написал письмо главе Европейского Совета Шарлю Мишелю, в котором утверждает, что никакие решения о финансировании Украины, открытии переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкциях против России не могут быть приняты до тех пор, пока не состоится "стратегическая дискуссия" в Брюсселе в середине декабря.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что нужно подождать две недели, чтобы узнать чем завершатся угрозы Венгрии.

Вас также могут заинтересовать новости: