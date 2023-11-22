В письме Шарлю Мишелю венгерский лидер требует полного пересмотра политики ЕС в отношении Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Евросоюза Украине, а также будущее вступление страны в блок. Он требует, чтобы лидеры ЕС пересмотрели всю стратегию поддержки Киева.

Издание Politico пишет, что венгерский политик написал письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором утверждает, что никакие решения о финансировании Украины, открытии переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкциях против России не могут быть приняты до тех пор, пока не состоится "стратегическая дискуссия" в Брюсселе в середине декабря.

"Европейский совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей нынешней политики в отношении Украины, включая различные программы помощи", - пишет Орбан в письме.

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Он также спрашивает, почему Европа должна продолжать поддерживать Украину в то время, когда США, предоставляющие Киеву основную часть военной помощи, могут оказаться не в состоянии продолжать финансирование из-за партийного тупика в вопросе о дальнейшей поддержке.

"Европейский совет должен провести откровенную и открытую дискуссию по поводу осуществимости стратегических целей ЕС в Украине. Считаем ли мы эти цели реально достижимыми? Является ли эта стратегия устойчивой без надежной поддержки со стороны США? Можем ли мы считать постоянную поддержку со стороны США само собой разумеющейся? Как мы представляем себе архитектуру безопасности Европы после войны", - говорится в письме.

При этом Орбан отметил, что "Европейский совет не в состоянии принять ключевые решения по предлагаемым гарантиям безопасности или дополнительной финансовой поддержке Украины, одобрить дальнейшее усиление режима санкций ЕС или договориться о будущем процесса расширения, если не будет найден консенсус по стратегии в отношении Украины".

Ситуация вокруг Венгрии

Письмо Орбана повышает ставки в длительном противостоянии между Будапештом и Брюсселем, который задерживает выделение Венгрии 13 миллиардов евро из средств ЕС из-за опасений, что страна нарушает стандарты ЕС в области верховенства закона.

Без прямого указания на это в письме содержится предположение, что Будапешт может использовать свое право вето для блокирования выделения запланированной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Кроме того, Орбан угрожает заблокировать выделение 500 миллионов евро запланированной военной помощи Украине, а также начало официальных переговоров о вступлении Киева в союз, которые лидеры рассчитывали утвердить на ближайшем заседании Европейского совета 14 и 15 декабря.

По словам одного из дипломатов ЕС, Орбан заблокировал весь процесс принятия решений относительно Украины в рамках стратегии, направленной на оказание давления на Еврокомиссию с целью выделения Венгрии 13 миллиардов евро.

По словам дипломата, если в других случаях Будапешт воздерживался при голосовании по ключевым вопросам и позволял ЕС наложить санкции на Россию, то в данном случае "я не вижу, чтобы это произошло".

"Для Венгрии это не вопрос нейтралитета", - сказал посол. "Речь идет о рычагах давления".

Угроза Орбана прозвучала в особенно сложный для Украины момент, когда киевские вооруженные силы пытаются одержать победу над вторгшимися российскими войсками, и как раз после того, как советник по национальной безопасности США Джейк Салливан предупредил, что "окно" для американской помощи Украине закрывается.

Поскольку Венгрия нагнетает напряженность и угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС, некоторые страны уже обдумывают пути обхода Будапешта и продолжения поставок помощи Киеву.

Одним из таких обходных путей может стать направление странами ЕС финансовой помощи Украине через двусторонние соглашения, а не через структуры ЕС, как Европейский фонд мира, что сводит на нет усилия Будапешта.

Однако такой подход не сработает, когда речь пойдет об открытии официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку Венгрия должна будет участвовать в этом процессе. В связи с этим, чтобы сохранить единство ЕС, дипломат заявил, что пока не стоит "замораживать" Венгрию.

В случае вето Венгрии ЕС может просто пустить все на самотек и перенести принятие ключевых решений по украинской политике на начало следующего года, так как Киев окажется на краю бюджетной пропасти не раньше марта.

Отложив решение о размораживании средств ЕС для Будапешта, Еврокомиссия может переломить ситуацию, закрутив финансовые гайки для Будапешта и вынудив подчиниться Украине.

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