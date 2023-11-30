Правительства ЕС спорят о пересмотре долгосрочного бюджета блока из 27 стран.

Предложение Европейской комиссии поддержать Украину кредитами и грантами на сумму 50 миллиардов евро (43,2 миллиарда фунтов стерлингов) в течение следующих четырех лет никем не оспаривается, заявил чиновник.

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан обсудил эти планы на брифинге в четверг, пишет Sky News.

Правительства ЕС спорят о пересмотре долгосрочного бюджета блока из 27 стран после того, как Комиссия предложила странам ЕС предоставить дополнительные средства в общий бюджет, большая часть которых предназначена для Украины.

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"Главное - это поддержка Украины. Это никем не оспаривается, даже по объему", - сказал он.

Помощь Украине от Евросоюза - подробности

Дебаты по поводу военной помощи разворачиваются в то время, когда страны ЕС также обсуждают предложение предоставить Украине экономическую помощь в размере 50 миллиардов евро. ЕС также сталкивается с проблемами по другим аспектам военной помощи Украине.

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, известные своими пророссийскими взглядами, заблокировали выделение Украине 50 миллиардов евро помощи от ЕС. Так, по словам источника Politico, Орбан заявил, что поддержка ЕС не работает, а новоизбранный премьер Словакии Фицо сослался на проблемы коррупции в Украине.

Европейская комиссия одобрила выделение 900 миллионов евро авансовых платежей из до сих пор замороженного фонда восстановления Венгрии на фоне попыток ЕС преодолеть вето Будапешта на помощь Украине.

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