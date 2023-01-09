Всего Минобороны Тайваня отследило 57 военных самолетов и четыре корабля КНР.

В зону противовоздушной обороны Тайваня за последние 24 часа вторглись 28 самолетов Китая. Это произошло в рамках вторых учений, проведенных менее чем за месяц.

Тайвань осудил такие действия Китая, а Минобороны страны сообщило, что всего зафиксировало 57 военных самолетов и четыре корабля КНР. Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что среди обнаруженных самолетов - истребители J-11, J-16, Су-30, J-10 и стратегические бомбардировщики H-6, которые способны нести ядерное оружие. Последние - совершили перелет на юг Тайваня.

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Восточное командование Народно-освободительной армии поздно вечером 8 января заявило, что его силы провели "совместное патрулирование боевой готовности и боевые учения" вокруг Тайваня, чтобы якобы проверить совместные боевые возможности. В Китае утверждают, что во время учений сосредоточили внимание на наземных ударах и нападениях с моря для "решительного противостояния провокационным действиям внешних сил и сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня".

Китай и Тайвань: что происходит

Как ранее сообщал УНИАН, напряжение между странами возросло в 2022 году после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. После этого Китай провел военные учения вокруг Тайваня, который назвал действия это имитацией нападения.

В августе ситуация ухудшилась, когда Тайвань открыл предупредительный огонь по китайскому БПЛА, а через день - впервые сбил китайский дрон.

В октябре в Китае заявили, что оставляет за собой право применить силу для решения вопроса Тайваня. Позже командующий Военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гильдей спрогнозировал, что конфликт между Китаем и Тайванем может начаться в ближайшие годы.

Уже в конце декабря 47 самолетов Военно-воздушных сил Китая пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

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