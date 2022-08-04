Ожидается, что в рамках учений Пекин впервые применит гиперзвуковую ракету DF-17.

Китай проводит масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Маневры запланированы на период с 4 по 7 августа.

Об этом сообщает The Guardian.

На период военных учений действует запрет для морских судов и самолетов на заход в акваторию и воздушное пространство в шесть районов.

В свою очередь в Министерстве обороны Тайваня заявили, что вооруженные силы следят за происходящим.

"Мы не стремимся к эскалации, но мы не отступим, когда дело доходит до нашей безопасности и суверенитета", - говорится в сообщении.

При этом Пекин якобы уже провел дальние артиллерийские учения в Тайваньском проливе. Отмечется, что "ожидаемые результаты были достигнуты".

"Восточное командование Народно-освободительной армии Китая проводило дальние стрельбы в Тайваньском проливе в четверг около 13:00 и нанесло точные удары по конкретным целям. Ожидаемые результаты бы

ли достигнуты", - сообщает государственная вещательная компания Китая.

Ожидается, что в рамках учений Пекин впервые применит гиперзвуковую ракету DF-17 "убийца авианосцев".

Как ранее сообщал УНИАН, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на остров Тайвань.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань, а также отмечал, что "твердо возражает" против возможного визита.

Накануне визита Пекин предупредил о "вопиющих политических последствиях". Также китайские официальные лица заявили, что нация "не будет сидеть сложа руки", если КНР почувствует, что ее "суверенитет и территориальная целостность" находятся под угрозой.

Американская сторона официально не подтверждала визит Пелоси на Тайвань. В программе ее турне по Азии — визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, часть из которых уже состоялась.

Пелоси уже приземлилась в Тайбэе и стала первым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

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