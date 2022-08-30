В Минобороны Тайваня уже заявили, что создадут защитную систему от дронов.

Армия Тайваня открыла предупредительный огонь по китайскому беспилотнику в прифронтовом округе Цзиньмэнь.

Об этом сообщает Focus Taiwan.

Отмечается, что солдаты на заставе острова Ши обнаружили беспилотный летательный аппарат, который летел в запретной зоне примерно в 200 метрах от заставы на высоте 30 метров. В ответ они выпустили сигнальные ракеты.

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Это первый раз, когда армия Тайваня заявила об открытии огня в сторону китайского беспилотника.

Министерство национальной обороны заявило, что будет работать над защитной системой от дронов, чтобы справиться с этой угрозой. Систему установят в следующем году в двух прибрежных округах Тайваня, расположенных неподалеку от побережья Китая - Цзиньмень и Ляньцзян.

Напомним, напряжение между Китаем и Тайванем возросло после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР начала военные учения у берегов частично признанного государства. Тайвань назвал их имитацией нападения.

Китай разорвал диалог с США в военной и климатической сферах. А против Пелоси и ее ближайших родственников в Поднебесной ввели санкции.

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