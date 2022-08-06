Власти Тайваня заявили, что китайские самолеты и военные корабли репетировали нападение на остров в ходе учений.
Об этом пишет Reuters.
Министерство обороны Тайваня заявило, что несколько китайских кораблей и самолетов совершили миссии в Тайваньском проливе, при этом некоторые из них пересекли неофициальную линию разграничения.
Тайваньские военные назвали это имитацией нападения на остров и в ответ подняли в воздух реактивные самолеты.
Командование Восточного театра военных действий Китая заявило, что продолжает проводить совместные морские и воздушные учения к северу, юго-западу и востоку от Тайваня.
В заявлении говорится, что основное внимание уделяется тестированию возможностей системы для наземных и морских атак. Учения должны продлиться до полудня воскресенья.
"Военные учения Китая в одностороннем порядке изменили текущую ситуацию в регионе и серьезно нарушили мир в Тайваньском проливе", - отметили в министерстве обороны Тайваня.
Напомним, что 2 августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань.
Китай осуждал США за это решение и предупреждал о "вопиющих политических последствиях".
Сразу после визита Пелоси армия Китая анонсировала проведение военных учений вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.