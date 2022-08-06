Они продлятся до 7 августа.

Власти Тайваня заявили, что китайские самолеты и военные корабли репетировали нападение на остров в ходе учений.

Об этом пишет Reuters.

Министерство обороны Тайваня заявило, что несколько китайских кораблей и самолетов совершили миссии в Тайваньском проливе, при этом некоторые из них пересекли неофициальную линию разграничения.

Тайваньские военные назвали это имитацией нападения на остров и в ответ подняли в воздух реактивные самолеты.

Командование Восточного театра военных действий Китая заявило, что продолжает проводить совместные морские и воздушные учения к северу, юго-западу и востоку от Тайваня.

В заявлении говорится, что основное внимание уделяется тестированию возможностей системы для наземных и морских атак. Учения должны продлиться до полудня воскресенья.

"Военные учения Китая в одностороннем порядке изменили текущую ситуацию в регионе и серьезно нарушили мир в Тайваньском проливе", - отметили в министерстве обороны Тайваня.

Напомним, что 2 августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань.

Китай осуждал США за это решение и предупреждал о "вопиющих политических последствиях".

Сразу после визита Пелоси армия Китая анонсировала проведение военных учений вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

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