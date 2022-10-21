Ранее прогнозировалась, что подобный конфликт может произойти в 2027 году.

ВМС США должны подготовиться к конфликту между Китаем и Тайванем, который может произойти в этом или следующем году.

Об этом заявил командующий Военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гильдей на заседании Атлантического совета, сообщает South China Morning Post.

Ранее прогнозировалась, что подобный конфликт может произойти в 2027 году.

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Чиновник сделал соответствующий прогноз в том числе на основании комментариев председателя КНР Си Цзиньпина на съезде Компартии Китая.

"За последние 20 лет мы видели, что китайцы выполнили каждое свое обещание раньше, чем заявляли, что собираются его выполнить", - пояснил Гильдей.

Ситуация на Тайване

Как ранее сообщал УНИАН, напряжение между Китаем и Тайванем возросло после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин провел военные учения у берегов частично признанного государства, а Тайвань назвал их имитацией нападения.

В ответ на визит Пелоси Китай разорвал диалог с США в военной и климатической сферах и ввел против спикера и ее ближайших родственников санкции.

Тайвань 30 августа открыл предупредительный огонь по китайскому беспилотнику. Через день военные силы острова сбили китайский дрон.

Недавно сообщалось, что на своих военных учениях китайская армия имитировала удары по кораблям ВМС США. Они могут стать целями в рамках захвата полосы островов, примыкающей к побережью Китая.

Генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Чэнь Мин-Тун заявил, что Китай изучает опыт России ведения гибридной войны против Украины.

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